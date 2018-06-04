أعلنت شركة MTI الوكيل الحصري لسيارات جاغوار الفارهة في مصر، عن توافر سيارة F-PACE موديل 2018 التي تنتمي إلى عائلة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويقدم الوكيل "جاجوار F-PACE" ذات الدفع الرباعي للعملاء بالسوق المصري بفئتين، الأولى مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 2.0 لتر ومعزز بتوربو تشارجد، بقوة 250 حصان.

أما المحرك الثاني فهو سداسي الاسطوانات سعة 3.0 لتر، ويولد قوة إجمالية 360 حصان، ويرتبط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

ويعكس تصميم السيارة طابعًا رياضيًا مميزًا يوحي بالقوة والرشاقة، وراعت الشركة البريطانية في تصميمها النسب والأبعاد لتحسبن الديناميكية الحركية، وهو ما بساعد في خفض استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط استهلاكها 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتزخر جاغوار F-PACE الجديدة بعدد كبير من وسائل الأمان لحماية السائق والركاب وفي مقدمتها نظام مراقبة النقاط العمياء والكشف عن السيارات عند الرجوع للخلف ونظام تثبيت السرعة والمحافظة على مسافات الأمان ونظام المساعدة على الركن وكاميرا 360 درجة.

كما تمتاز السيارة بنظام التحكم بعزم دوران المحرك EDC الذي يعمل على غلق العجلات عند الفرملة القوية ونظام التحكم الديناميكي بالثبات DSC ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وفوانيس الضباب الأمامية والخلفية، والوسائد والستائر الهوائية.

وجهزت الشركة البريطانية داخلية أيقونتها الفاخرة بباقة من التجهيزات التي تجعلها تتصدر قائمة السيارات الفاخرة في مصر، أبرزها مقصورة رياضية فاخرة تم صناعتها يدويًا بمواد وجلود ذات جودة عالية مع سقف بانورامي قادر على الحماية من حرارة الشمس بعد تزويده بستائر آلية.

وزودت السيارة بعدد كبير الخصائص التكنولوجية أبرزها شاشة لمس مقاس 10.2 بوصة مع إمكانية التحكم بها عن طريق الإشارة لعرض خرائط ثلاثية الأبعاد ونظام Navigation Pro وراديو AM/FM وBluetooth‎ و USB وذاكرة بحجم 10 جيجابايت ومشغل أقراص CD/DVD.

وتبدا أسعار "F-PACE" في مصر من مليون و950 الف جنيه، وتصل إلى مليونين و800 ألف جنيه للفئة الأعلى.

يذكر أن جاغوار"F-PACE" حاصلة على لقب سيارة عام 2017 وجائزة أحسن تصميم سيارة، وذلك في مسابقة سيارات العام الذي يقام في مدينة نيويورك الأمريكية وتضم لجنة تحكيم مكونة من 72 صحفيًا يعملون في صحافة السيارات في 24 دوة حول العالم.