كشفت شركة جيب النقاب عن نسخة خاصة من أيقونتها Wrangler، والتي تحمل الاسم Eagle تخليدا لذكرى النموذج التاريخي CJ-7 Golden Eagle لعام 1976.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الخاص، والذي يعتمد على الجيل الثالث من جيب Wrangler، يتوفر له طلاء Black أوBright White أو Granite Crystal. وتظهر فتحات الرفارف، وإطارات الرفارف باللون البرونزي مثل العجلات المصنوعة من الألومنيوم قياس 18 بوصة.
ومن التجهيزات، التي تزخر بها السيارة، أنابيب الحماية الجانبية، والسقف الصلب المطلي باللون الأسود. وعلى غرار المويل التاريخي يظهر على غطاء حيز المحرك نسر ذهبي، وتوقيع "Golden Eagle" على جانب السيارة. وتشتمل السيارة على نظام ملتيميديا فائق مع شاشة لمسية قياس 6.5 بوصة، ونظام صوتي من Alpine.
وتتوفر السيارة بموديليها الثنائي والرباعي الأبواب وكذلك النسخة الطويلة والقصيرة، كما يتوفر لها محرك ديزل وبنزين بقوتي 200 أو 284 حصان، يتولى نقل قوتيهما ناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات.
GMT 00:36 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانجنرال موتورز ستُنهي إنتاج شفرولية سبارك
GMT 00:33 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانبي إم دبليو تكشف عن موعد طرح دراجتها النارية "F 850 GS" الجديدة
GMT 00:31 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانشيفرولية تكشف عن سيارتها "كمارو 2019" بتحديثات جديدة
GMT 15:12 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانإلتقاط أول صور تجسسية لداخلية "بي ام دبليو X7" الجديدة كلياً
GMT 15:11 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانجنرال موتورز ستُنهي إنتاج شفرولية سبارك
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
أرسل تعليقك