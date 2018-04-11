كشفت شركة جيب النقاب عن نسخة خاصة من أيقونتها Wrangler، والتي تحمل الاسم Eagle تخليدا لذكرى النموذج التاريخي CJ-7 Golden Eagle لعام 1976.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الخاص، والذي يعتمد على الجيل الثالث من جيب Wrangler، يتوفر له طلاء Black أوBright White أو Granite Crystal. وتظهر فتحات الرفارف، وإطارات الرفارف باللون البرونزي مثل العجلات المصنوعة من الألومنيوم قياس 18 بوصة.

ومن التجهيزات، التي تزخر بها السيارة، أنابيب الحماية الجانبية، والسقف الصلب المطلي باللون الأسود. وعلى غرار المويل التاريخي يظهر على غطاء حيز المحرك نسر ذهبي، وتوقيع "Golden Eagle" على جانب السيارة. وتشتمل السيارة على نظام ملتيميديا فائق مع شاشة لمسية قياس 6.5 بوصة، ونظام صوتي من Alpine.

وتتوفر السيارة بموديليها الثنائي والرباعي الأبواب وكذلك النسخة الطويلة والقصيرة، كما يتوفر لها محرك ديزل وبنزين بقوتي 200 أو 284 حصان، يتولى نقل قوتيهما ناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات.