تعرف على موعد انطلاق أودي a6 avant الجديدة كليًا

أعلنت شركة أودي عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها A6 Avant خلال فصل الصيف القادم، لتسد بذلك الفجوة بين الموديل A7 Sportback وسيارة الصالون A6.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 94ر4 متر، وتشتمل على غطاء مؤخرة كهربائي بشكل قياسي مع إمكانية تجهيزه بمستشعر حركة بشكل اختياري، ويسع حيز الأمتعة 565 لترا من الحقائب والأمتعة، ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1680 لترا من خلال طي المقاعد الخلفية المقسمة إلى ثلاثة أجزاء.
وفي البداية تعتمد سيارة أودي A6 Avant الجديدة على ثلاثة محركات سداسية الأسطوانات V6 بسعة حجمية تبلغ 3 لتر، والمزودة بنظام دفع رباعي بشكل قياسي، بالإضافة إلى محرك رباعي الأسطوانات بسعة حجمية 0ر2 لتر، ويولد محرك البنزين الوحيد سداسي الأسطوانات قوة تبلغ 250 كيلووات/340 حصان، وتغطي محركات الديزل نطاق قوة يمتد من 150 كيلووات/204 حصان إلى 210 كيلووات/286 حصان.
وأوضحت الشركة الألمانية أنها اعتمدت على مولد بادئ حركة جديد بتقنية 48 فولت، وبفضل تجهيز السيارة الجديدة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك فإن شركة أودي تَعد بتوفير 7.0 لتر/100 من الوقود في الاستخدام اليومي.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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