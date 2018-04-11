كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن دراجتها النارية F 850 GS الجديدة، التي تنتمي لفئة الإندورو المتوسطة.
وأوضحت الشركة الألمانية أن دراجتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثنائي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 70 كيلووات/95 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 92 نيوتن متر.
وتبلغ الدراجة بفضل هذه القوة الكبيرة سرعة قصوى 217 كلم/س، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4 ثوان. ويبلغ وزن الدراجة الفارغ 229 كجم، كما تستهلك 4.1 لتر/100 كلم من البنزين.
ومن التجهيزات القياسية، التي تتمتع بها الدراجة F 850 GS، نظام ديناميكي للتحكم في الجر، ووظيفة الكبح المانع لانغلاق العجلات في المنعطفات، فضلا عن ضوء LED وشاشة القيادة TFT، بالإضافة إلى جنوط قياس 21 بوصة.
وأعلنت بي إم دبليو عن طرح الدراجة النارية F 850 GS الجديدة بالأسواق في شهر مايو القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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