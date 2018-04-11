كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن دراجتها النارية F 850 GS الجديدة، التي تنتمي لفئة الإندورو المتوسطة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن دراجتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثنائي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 70 كيلووات/95 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 92 نيوتن متر.

وتبلغ الدراجة بفضل هذه القوة الكبيرة سرعة قصوى 217 كلم/س، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4 ثوان. ويبلغ وزن الدراجة الفارغ 229 كجم، كما تستهلك 4.1 لتر/100 كلم من البنزين.

ومن التجهيزات القياسية، التي تتمتع بها الدراجة F 850 GS، نظام ديناميكي للتحكم في الجر، ووظيفة الكبح المانع لانغلاق العجلات في المنعطفات، فضلا عن ضوء LED وشاشة القيادة TFT، بالإضافة إلى جنوط قياس 21 بوصة.

وأعلنت بي إم دبليو عن طرح الدراجة النارية F 850 GS الجديدة بالأسواق في شهر مايو القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.