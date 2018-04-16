نشرت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات الرياضية الخارقة، صور آخر سيارة من طراز "وايرا كوبيه" سيتم انتاجها في العالم، بعد ظهور السيارة الرسمي في معرض جينيف نسخة 2011.
وبحسب موقع" موتور مجازين" المتخصص في عالم السيارات، أطلق على السيارة اسم II Ultimo والتي تعني باللغة العربية "الأخيرة".
وذكر الموقع أن النسخة الأخيرة من سيارتها الشهيرة تقدم لطلبها بريت ديفيد، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "بريستيج إمبورتس" المسؤولة عن بيع سيارات "بوغاتي" في مدينة ميامي الأمريكية، وسيتم تسليم السيارة إلى مالكها المنتظر في يونيو القادم.
وتميزت النسخة الأخيرة من "وايرا" باستخدام ثلاث الوان رئيسية وهي فضي وأسود وأخضر، بالإضافة إلي الكثير من ألياف الكربون الموزع علي معظم أجزاء السيارة الخارجية، لتتماشي مع العجلات الرياضية العريضة التي تم طلائها باللون الأسود.
وتستمد السيارة الخارقة قوتها من محرك سعة 6.0 لتر، مكون من 12 أسطوانة مزود بشاحنين تيربو، مرتبط بناقل حركة من 7 مجالات، بقوة 730 حصاناً.
وبفضل محركها القوي تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كلم/س في 3.2 ثانية فقط، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 372 كلم/س.
وبحسب الموقع تتكلف سيارة "بوغاتي" واحدة من طراز" Roadster" في أستراليا، 5.5 مليون دولار تقريباً، ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي سيدفعه المالك الأخير لـ"وايرا كوبيه" .
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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