كشفت شركة سكودا عن سيارتها "Kamiq" الجديدة بمواصفات مميزة واكثر قتصادية.
وبحسب موقع روسيا اليوم، تشبه السيارة الجديدة ، سيارتها الكروس أوفر "كودياك" التي طرحتها سكودا في السنوات الأخيرة، لكنها أتت بهيكل أصغر بقليل بأبعاد (4390×1781×1539) ملم.
وأكدت الشركة المصنعة أن أولى نسخ هذه السيارة ستطرح في السوق الصينية بمحركات اقتصادية بسعة 1.5 لتر وعزم 110 أحصنة، كما ستأتي بنظام دفع أمامي.
أما فيما يتعلق بالنسخ التي ستخصص للسوق الأوروبية فمن المنتظر أن تأتي "Kamiq" بمحركات بسعة 2.0 و2.5 لتر، قادرة على توليد عزم 220 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
ومن المفترض أن تطلق سكودا مبيعات هذه السيارة بعد عرض خاص في بكين، في النصف الثاني من العام الجاري.
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