sf motors تكشف النقاب عن موديلي sf5 وsf7

كشفت شركة SF Motors النقاب عن موديلي SF5 وSF7 في حفل خاص بولاية كاليفورنيا
فسيارة "SF5" الكروس أوفر، من المقرر إطلاقها العام المقبل، فتتميز بمصابيح أمامية على شكل علامة سيغما، وزجاج أمامي طويل وسقف منحدر بشكل مميز، ويمكننا أن نرى أيضا هيكل السيارة الديناميكي، الجزء الزجاجي المضغوط والمصابيح الخلفية الرفيعة.
وتعتبر SF7 سيارة كروس أوفر أكثر رياضية في التصميم في نفس فئة سيارات الكروس أوفر الكوبيه مثل BMW X6 ومرسيدس GLE Coupe.
ولديها فتحات تهوية في الجانبين في الجز الأمامي من السيارة مع خط السقف الرياضي والأكتاف الخلفية العضلية، وتتميز الكروس أوفر أيضا بسقف زجاجي بانورامي وصادم خلفي عدواني.
ومن المقرر تشغيل كلا الطرازين باستخدام مجموعة نظام دفع خاصة تتضمن محركات مخصصة وعلب تروس وحزم بطاريات.
كما تقول الشركة أيضا أنه يمكننا توقع "نظام محرك مرن يستخدم محركات قد تبلغ اثنين أو ثلاثة أو أربعة"، والمحركات لديها نواتج تتراوح بين 134 حصانا إلى 536 حصانا.
وأكدت الشركة إن نظام الأربع محركات يحتل المرتبة الأولي بين مجموعة الانتاج لديها بقوة تزيد عن 1000 حصان، وهذا سيسمح للمركبات المجهزة بنظام الدفع بأربع محركات من التسارع من 0-100 كم/الساعة في أقل من ثلاث ثوان.
كما قالت الشركة أن مدى البطاريات لديها يتحاوز300 ميل أو 500 كم وبالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى السفر مسافات أطول ، سيكون هناك "مولد كهربائي فعال للغاية ذو طاقة عالية".
وبالإضافة إلى المحركات ذات التقنية العالية، فسيارات الكروس أوفر لديها نظام القيادة شبه المستقل الذي أطلق عليه "protective autonomy".
ومن المقرر أن ينطلق هذا النظام في عام 2020 حيث سيتم استخدام جهاز استشعار LiDAR لتمكين السيارة للتعامل بصورة نموذجية مع مهام القيادة المختلفة مع مدخلات محدودة من البشر".
وسوف يبدأ إنتاج SF5 في وقت لاحق من هذا العام وسيتم بناؤه في تشونغتشينغ، الصين وكذلك في ميشاواكا، بإنديانا.
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