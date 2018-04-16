كشفت شركة لوتس النقاب عن الموديل الخاص Type 25 من أيقونتها Exige Cup 430، والذي يتمتع بملامح تصميمية خاصة وباقة موسعة من التجهيزات القياسية ويتوفر بأعداد محدودة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص يتمتع بطلاء خاص باللون الأخضر أو اللون الأبيض، وتكتمل جاذبية الطلاء من خلال العديد من الأشرطة التصميمية، والمصدم الجديد، ومجموعة العادم المصنوعة من التيتانيوم.

وتزدان المقصورة الداخلية بفرش ألكانترا على مقاعد الكربون الرياضية، والحليات الخاصة في قمرة القيادة، والخشب الفاخر على عصا نقل الحركة، فضلا عن نظام الملاحة ونظام صوتي فائق، وملصقات تحمل اسم الموديل الخاص.

ومن الناحية التقنية، يعتمد الموديل الخاص على سواعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر وبقوة 316 كيلووات/430 حصان. وبفضل هذه القوة الهائلة يتسارع الموديل الخاص من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، في حين تقف سرعته القصوى عند حاجز 290 كلم/س.

وصرحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص يقتصر انتاج على 25 نسخة فقط، مشيرة إلى أن سعره يبلغ 140 ألف يورو.