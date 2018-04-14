الصين تختبر أقوى سيارة كهربائية في العالم

اختبرت شركة "XING" الصينية سيارتها الكهربائية "MISS-R" فائقة المواصفات، فهي يمكنها زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.8 ثانية فقط، وتمكن السائق من الوصول إلى سرعة 200 كلم/ ساعة في غضون 5 ثوان تقريبا.
كما زود المطورون السيارة ببطاريات متطورة وأربعة محركات كهربائية بعزم 1341 حصانا، يمكن زيادة عزمها إلى 1500 حصان، كما يطلق عليها "قاتلة تسلا".
كما يعمل الفنيون على تطوير تقنيات جديدة لهذه السيارة تسمح لبطارياتها بالحصول على الطاقة من أجهزة الشحن الأرضية التي ستطرح مستقبلا في الطرقات.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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