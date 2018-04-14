الصين تختبر أقوى سيارة كهربائية في العالم

اختبرت شركة "XING" الصينية سيارتها الكهربائية "MISS-R" فائقة المواصفات، فهي يمكنها زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.8 ثانية فقط، وتمكن السائق من الوصول إلى سرعة 200 كلم/ ساعة في غضون 5 ثوان تقريبا.

كما زود المطورون السيارة ببطاريات متطورة وأربعة محركات كهربائية بعزم 1341 حصانا، يمكن زيادة عزمها إلى 1500 حصان، كما يطلق عليها "قاتلة تسلا".

كما يعمل الفنيون على تطوير تقنيات جديدة لهذه السيارة تسمح لبطارياتها بالحصول على الطاقة من أجهزة الشحن الأرضية التي ستطرح مستقبلا في الطرقات.