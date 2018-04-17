كشفت سمارت الألمانية مؤخرا عن نسخة فريدة من نوعها من فئة EQ من سيارتها ForTwo الكهربائية الصغيرة، وهي نسخة عدلتها الشركة وحولتها إلى ديسكو متنقل.
وتعاونت سمارت مع قسطنطين جرسيك المصمم التابع لها لصنع هذا النموذج الغير تقليدي، والذي تم تزويده بأضواء متعددة ورافعة هيدروليكية مثبتة بخلفية السيارة تضم جزء مخصص للاعب الدي جيه، كما تم تزويد السيارة أيضا بجزء إضافي لنفث الدخان الأبيض الذي تشتهر به بعض صالات الديسكو.
وذكرت سمارت أن هذا النموذج يجسد حرصها على الانخراط بشكل أكبر في الحياة الاجتماعية لعملائها، وذلك حتى تستطيع أن تقدم لهم كل ما هو أفضل وجديد، ويساعد على تسهيل حياتهم اليومية ويرسم البهجة والسعادة على وجوههم.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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