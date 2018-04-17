كشفت سمارت الألمانية مؤخرا عن نسخة فريدة من نوعها من فئة EQ من سيارتها ForTwo الكهربائية الصغيرة، وهي نسخة عدلتها الشركة وحولتها إلى ديسكو متنقل.

وتعاونت سمارت مع قسطنطين جرسيك المصمم التابع لها لصنع هذا النموذج الغير تقليدي، والذي تم تزويده بأضواء متعددة ورافعة هيدروليكية مثبتة بخلفية السيارة تضم جزء مخصص للاعب الدي جيه، كما تم تزويد السيارة أيضا بجزء إضافي لنفث الدخان الأبيض الذي تشتهر به بعض صالات الديسكو.

وذكرت سمارت أن هذا النموذج يجسد حرصها على الانخراط بشكل أكبر في الحياة الاجتماعية لعملائها، وذلك حتى تستطيع أن تقدم لهم كل ما هو أفضل وجديد، ويساعد على تسهيل حياتهم اليومية ويرسم البهجة والسعادة على وجوههم.