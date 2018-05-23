كانت أودي A6 الجديدة موديل 2019 من نجوم معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس الماضي وحملت تصميم شرس وأنيق بوحي موديل Prologue التجريبي وتبعت خطوات تصميم A7 Sportback. وبجانب تصميمها الجديد فالسيارة تحمل نظام MMI الرقمي بالكامل الذي يستجيب باللمس ونظام اتصالات معاصر ووسائل مساعدة للسائق وتوفير ركوب أكثر راحة ومحركات هجنية محدودة بصورة قياسية.
ومقارنة بالموديلات السابقة, فموديل 2019 أكبر في الحجم ويبلغ طوله 4.939 متر وعرضه 1.886 متر وارتفاعه 1.457 متر وهي أطول وأعرض وأقل في الارتفاع عن منافسيها الرئيسيين في BMW ومرسيدس. وتأتي السيارة بألوان داخلية عديدة ولمسات خشبية وتطعيمات عديدة للتزيين .
كما يمكن تقديم السيارة بمقاعد جلدية Valcona مع تثقيب مع مزيج من الجلد وألكانتارا في نسخ S sport مع تزيين ظهر المقاعد بشعارات S . وقد قدمت من السيارة النسخ الواجن أو الافانت والصالون العادية فقط حتى الآن رسمياً فيما ظهرت نسخ S6 الأكثر رياضية في صور تجسسية كما يتوقع تقديم نسخ Allroad و RS6 في وقت قريب.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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