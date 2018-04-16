سيارة مرسيدس موديل 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه
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سيارة مرسيدس موديل 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه

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العرب اليوم - سيارة مرسيدس موديل 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه

سيارة مرسيدس موديل 1957
نيويورك - العرب اليوم

أعلنت صالة المزادات" RM Sotheby's "، عن بيع سيارة مرسيدس مميزة، بمركز مؤتمرات مقاطعة بروارد، التي تقع بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيارة مرسيدس الكلاسيكية الفريدة من نوعها من طراز رودستر sl 300 ، تعرض للبيع وهي في حالة جيدة جداً منذ عام 1957 سنه انتاجها، والتي قطعت مسافة 59545 كيلو متر فقط حتي الأن.

وزودت سيارة مرسيدس الرياضية بمحرك كبير مكون من 6 أسطوانات بقوة تصل إلي 240 حصان، ولم تنتج مرسيدس سوي 73 نسخة فقط من هذا المحرك حول العالم .

وتعد السيارة فريدة من نوعها لاحتفاظها بطلاء المصنع الأصلي، محركها الأصلي ومفتاح السيارة الأصلي أيضاً .

ومن جانبه قال "غورد داف"، رئيس قسم المزادات في RM Sotheby’s نحن سعداء بنتائج بيع سيارة مرسيدس الفريدة في الأسبوع الماضي.

وتابع "داف" لقد لاحظ العملاء ومحللو السوق على حد سواء الجودة المتزايدة للسيارات المعروضة، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات على مدار العام.

وأضاف في تصريحه، "لقد رأينا عروضاً بأسعار قوية، واثبتت مرسيدس 300 SL أنها تستحق هذه المنافسة الكبيرة.

وبيعت السيارة بمبلغ 830 ألف جنيه أسترليني ( أي ما يعادل 20 مليون جنيه مصري تقريباً)، وستذهب جميع الأرباح إلى الأعمال الخيرية.

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سيارة مرسيدس موديل 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه سيارة مرسيدس موديل 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه



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سيارة مرسيدس موديل 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه سيارة مرسيدس موديل 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه



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