مرسيدس تعلن أن نيسان لن تحصل أبداً على محرك X-Class

كانت نيسان تدرس مؤخراً إمكانية إطلاق نافارا عالية الأداء، وذلك لمنافسة فورد رينجر رابتور، وقد تناثرت الشائعات حول حصولها على محرك ديزل مرسيدس V6 نظرا لكون البيك أب الألمانية تستند على منصتها بالأساس، إلا أن سكوت ويليامز مدير منتج X-Class بأستراليا ونيوزلندا أنهى الفكرة تماماً.
“لن يحصلوا أبداً على محركنا V6″، وقد فسر ذلك بأن الاتفاقية بين مرسيدس ونيسان تقتصر على منصة نافارا ولا تتضمن إعطاء محرك تيربو ديزل 3 لتر 6 سلندر إلى صانعة السيارات اليابانية، كما أن هنالك مشكلة التكلفة حيث أن هكذا مولد طاقة موجه للسيارات الفاخرة وتكلفة مصنعيته عالية.
نافارا والتي يتوقع تسميتها نسخة Off-Roader حسب تسجيل ملكية العلامات التجارية بالولايات المتحدة، بات مؤكدا عدم حصولها على محرك مرسيدس ذو قوة 258 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبغض النظر عمّا سيستقر أسفل غطاء محرك، يتوقع أن لا تقل قوته عن 210 حصان و500 نيوتن.متر والمتميزة بها رينجر رابتور.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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