مرسيدس تعلن أن نيسان لن تحصل أبداً على محرك X-Class

كانت نيسان تدرس مؤخراً إمكانية إطلاق نافارا عالية الأداء، وذلك لمنافسة فورد رينجر رابتور، وقد تناثرت الشائعات حول حصولها على محرك ديزل مرسيدس V6 نظرا لكون البيك أب الألمانية تستند على منصتها بالأساس، إلا أن سكوت ويليامز مدير منتج X-Class بأستراليا ونيوزلندا أنهى الفكرة تماماً.

“لن يحصلوا أبداً على محركنا V6″، وقد فسر ذلك بأن الاتفاقية بين مرسيدس ونيسان تقتصر على منصة نافارا ولا تتضمن إعطاء محرك تيربو ديزل 3 لتر 6 سلندر إلى صانعة السيارات اليابانية، كما أن هنالك مشكلة التكلفة حيث أن هكذا مولد طاقة موجه للسيارات الفاخرة وتكلفة مصنعيته عالية.

نافارا والتي يتوقع تسميتها نسخة Off-Roader حسب تسجيل ملكية العلامات التجارية بالولايات المتحدة، بات مؤكدا عدم حصولها على محرك مرسيدس ذو قوة 258 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبغض النظر عمّا سيستقر أسفل غطاء محرك، يتوقع أن لا تقل قوته عن 210 حصان و500 نيوتن.متر والمتميزة بها رينجر رابتور.