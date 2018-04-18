كشفت شركة مودرن موتورز وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر عن طرح سيارة "إكليبس" كروس أوفر الجديدة رسمياً في السوق المحلي.

وأعلن وكيل " ميتسوبيشي" خلال حفل التقديم بأحد فنادق القاهرة، أن السيارة الجديدة ستتوافر للمستهلكين بخمس طرازات مختلفة التجهيزات.

وتأتي سيارة إكليبس بتصميم عصري يوحي بالقوة من خلال مقدمتها الهجومية التي تم تطعيمها بأشرطة الكروم الموزعة على الصادم الأمامي وأسفل مصابيح السيارة، وأمتد الكروم ليشمل جوانب السيارة في اطارات الأبواب، الذي اصبحت أكثر تساجماً مع الخطوط العريضة علي جانبيها.

وتكتمل صورة إكليبس بإطارات عريضة مقاس 18 بوصة، مطلية بالكروم ليتماشى مع شرائط الكروم التي تزينت بها السيارة في المقدمة وفي الجوانب.

وطرح وكيل "ميتسوبيشي"، السيارة الجديدة بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر معزز بشاحن التربو الهوائي مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـ CVTمن 8 سرعات، بقوة 152 حصان.

وجهزت السيارة بعدد كبير من المواصفات والإمكانيات أبرزها، المصابيح الامامية والخلفية LED،ضوء نهاري ، مصابيح ضباب، نظام الصوت، نظام أبل كار بلاي، اندرويد اوتو، راديو/MP5/DVD/AUX/CD، USB، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة .

وتتوافر في أكبس عدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها، نظام تنبيه حركة المرور، كاميرا 360 درجة ، حساسات للركن، قفل مركزي ، نظام رصد النقطة العمياء ، 7 وسائد هوائية .

وكشف وكيل "متسوبيشي" في مصر عن الأسعار الرسمية التي تبدأ من 425 ألف جنيه للفئة الأولي، 455 ألف جنيه للفئة الثانية، 457 ألف جنيه للثالثة، 535 ألف جنيه للفئة الرابعة، وأخيراً 555 ألف جنيه لأعلي فئة الرباعية الدفع .