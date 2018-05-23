هينيسي تعمل على تحقيق سرعة 482+ كم/س

تتسابق شركات قليلة على لقب أسرع سيارة في العالم، فبعد أن حققتها بوجاتي فايرون قبل عدة أعوام، عادت كوينجسيج لتحطيم الرقم قبل فترة قصيرة، واليوم تؤكد هينيسي أنها تعمل عبر سيارتها فينوم F5 على تحقيق سرعة 300 ميل/س.

الرقم المحقق حالياً هو من نصيب كوينجسيج أجيرا RS التي وصلت إلى سرعة بلغت 444.6 كم/س محطّمةً بذلك الرقم القياسي السابق المسجّل باسم بوجاتي فايرون سوبر سبورت والبالغ 431 كم/س، هينيسي تعلم أن أمامها مهمة صعبة جداً حيث تنوي الوصول إلى سرعة 482 كم/س والتي تعادل 300 ميل/س، وأوضحت الشركة الأمريكية أن ما يمنعها الآن هو قدرة الإطارات على التحمل وتحتاج للتأكد من ذلك قبل التجربة.

ويشار إلى أن هينيسي فينوم F5 تحمل محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 7.4 لتر يطلق قوة هائلة تبلغ 1,600 حصان و 1,762 نيوتن-متر من عزم الدوران. هذه الأرقام أكبر من أجيرا RS التي تأتي بقوة تبلغ 1,360 حصان وأكبر من تشيرون التي تأتي بـ 1,500 حصان.