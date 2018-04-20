كشفت شركة بي ام دبليو الألمانية عن شاشة العدادات المتطورة الجديدة التي سنراها لأول مرة في الفئة الثامنة الجديدة كلياً والفئة السابعة المحدثة العام المقبل، و X7 الجديدة كلياً كذلك.

تحتوي شاشة العدادات على مساحة كبيرة لعرض كل المعلومات التي تهم السائق بسهولة مع رسومات وتصاميم مميزة, حيث يمكن رؤيتها في الصور أدناه وهي تبرز المعلومات الهامة بشكل رائع للسائق بالإضافة إلى تخصيص المنطقة الوسطية لنظام الملاحة. يأتي هذا الانتقال إلى الشاشة الرقمية بالكامل متأخراً بشكل كبير من الشركة البافارية حيث سبقتها أودي، فولكس واجن و مرسيدس بمدة طويلة ولكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبدًا.

بالإضافة إلى شاشة العدادات، استعرضت بي ام دبليو نظامها الترفيهي الجديد نسخة 7.0 الذي يتميز بسهولة الاستخدام والبساطة في التصميم العام لتوفير راحة لأعين السائق، يتميز النظام بإمكانية التخصيص الكبيرة التي يوفرها للمستخدمين وسوف يوفر المعلومة المطلوبة في الوقت الصحيح لها بدون تداخل العديد من المعلومات في آن واحد، ولن يخلو من خاصية التحكم بالإيماءات بالطبع.