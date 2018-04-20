كشفت شركة بي ام دبليو الألمانية عن شاشة العدادات المتطورة الجديدة التي سنراها لأول مرة في الفئة الثامنة الجديدة كلياً والفئة السابعة المحدثة العام المقبل، و X7 الجديدة كلياً كذلك.
تحتوي شاشة العدادات على مساحة كبيرة لعرض كل المعلومات التي تهم السائق بسهولة مع رسومات وتصاميم مميزة, حيث يمكن رؤيتها في الصور أدناه وهي تبرز المعلومات الهامة بشكل رائع للسائق بالإضافة إلى تخصيص المنطقة الوسطية لنظام الملاحة. يأتي هذا الانتقال إلى الشاشة الرقمية بالكامل متأخراً بشكل كبير من الشركة البافارية حيث سبقتها أودي، فولكس واجن و مرسيدس بمدة طويلة ولكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبدًا.
بالإضافة إلى شاشة العدادات، استعرضت بي ام دبليو نظامها الترفيهي الجديد نسخة 7.0 الذي يتميز بسهولة الاستخدام والبساطة في التصميم العام لتوفير راحة لأعين السائق، يتميز النظام بإمكانية التخصيص الكبيرة التي يوفرها للمستخدمين وسوف يوفر المعلومة المطلوبة في الوقت الصحيح لها بدون تداخل العديد من المعلومات في آن واحد، ولن يخلو من خاصية التحكم بالإيماءات بالطبع.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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