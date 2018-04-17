رئيسة لنكولن تعلن أن الشركة تعمل على 5 سيارات جديدة

كشفت السيدة Joy Falotico رئيسة شركة لنكولن عن بعض تفاصيل مشاريع الشركة القادمة والتي يصل عددها إلى 5 سيارات جديدة، فقد أكد أن السيارات الخمسة الجديدة هي مزيج بين جيل جديد لسيارات متواجدة حالياً وبين سيارات جديدة كلياً.
بداية أكد أن العمل جاري على النسخة الإنتاجية من أفياتور التي سيلحقها أيضاً الجيل الجديد من MKC، بالإضافة إلى أن بديلة MKZ قادمة في العام 2020 وربما نسخة جديدة من كونتينينتال ستصل الأسواق في العام ذاته، كما لم ينفي أو يؤكد السيد جوي الشائعة حول وجود كروس أوفر كوبيه جديدة المتوقع إطلاقها في 2022، كما كشف أن سياراتهم المقبلة ستحظى بفئة هجينة بمحرك كهربائي ومدى مبهر على حد قوله.
GMT 23:59 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانبورشة 911 GT3 Touring تنطلق في السويد باللون الأخضر
GMT 23:53 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانانخفاض بطاريات تيسلا بنسبة 5٪ بعد سير 80 ألف كيلو متر
GMT 00:38 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانتعرف على موعد انطلاق أودي A6 Avant الجديدة كليًا
GMT 00:31 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان"بوغاتي" تكشف عن أخر نسخة في العالم من "وايرا كوبيه"
GMT 00:26 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان"لوتس" تكشف عن موديل خاص بسعر يتجاوز 3 ملايين جنيه
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك