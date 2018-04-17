رئيسة لنكولن تعلن أن الشركة تعمل على 5 سيارات جديدة

كشفت السيدة Joy Falotico رئيسة شركة لنكولن عن بعض تفاصيل مشاريع الشركة القادمة والتي يصل عددها إلى 5 سيارات جديدة، فقد أكد أن السيارات الخمسة الجديدة هي مزيج بين جيل جديد لسيارات متواجدة حالياً وبين سيارات جديدة كلياً.

بداية أكد أن العمل جاري على النسخة الإنتاجية من أفياتور التي سيلحقها أيضاً الجيل الجديد من MKC، بالإضافة إلى أن بديلة MKZ قادمة في العام 2020 وربما نسخة جديدة من كونتينينتال ستصل الأسواق في العام ذاته، كما لم ينفي أو يؤكد السيد جوي الشائعة حول وجود كروس أوفر كوبيه جديدة المتوقع إطلاقها في 2022، كما كشف أن سياراتهم المقبلة ستحظى بفئة هجينة بمحرك كهربائي ومدى مبهر على حد قوله.