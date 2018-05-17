كشفت شركة الفطيم للسيارات، وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر عن توافر أحدث طراز من سيارة هوندا سيتي موديل 2019 لعملاء السوق المصري.
وأعلن الفطيم عن توافر فئة واحدة من سيتي 2019 تم تصنيعها داخل أحد مصانع هوندا في تايلاند، والتي تتميز بشكلها الخارجي الجذاب الذي يجمع ما بين الفخامة والرياضية في نفس الوقت، وذلك بمعارض الشركة الرسمية.
وتستمد هوندا سيتي الجديدة طاقتها من محرك موفر في استهلاك الوقود يتكون من أربع اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 118حصان، وينقل حركته لمحاور السيارة الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CVT.
وزودت هوندا سيارتها "سيتي" بباقة متنوعة من وسائل الترفيه، وفي مقدمتها شاشة تعمل باللمس، نظام استخدام الهاتف دون الحادة لاستخدام الأيدي، مدخل USB، ومكيف هواء أوتوماتيك بفتحات تهوية بالمقاعد الخلفية.
وتقدم السيارة لركابها وسائل مساعدة تكنولوجية متقدمة، أبرزها مثبت للسرعة، نظام الدخول الذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات خلفية للمساعدة على ركن السيارة، بالإضافة إلى نظام ECON للاقتصاد في استهلاك الوقود.
سيارة هوندا الجديدة مجهزة بأعلى مستويات الأمان، مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
يذكر أن هوندا سيتي موديل 2019 متاحة بسعر رسمي يبدأ من 414.000 جنيه.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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