كشفت شركة الفطيم للسيارات، وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر عن توافر أحدث طراز من سيارة هوندا سيتي موديل 2019 لعملاء السوق المصري.

وأعلن الفطيم عن توافر فئة واحدة من سيتي 2019 تم تصنيعها داخل أحد مصانع هوندا في تايلاند، والتي تتميز بشكلها الخارجي الجذاب الذي يجمع ما بين الفخامة والرياضية في نفس الوقت، وذلك بمعارض الشركة الرسمية.

وتستمد هوندا سيتي الجديدة طاقتها من محرك موفر في استهلاك الوقود يتكون من أربع اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 118حصان، وينقل حركته لمحاور السيارة الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CVT.

وزودت هوندا سيارتها "سيتي" بباقة متنوعة من وسائل الترفيه، وفي مقدمتها شاشة تعمل باللمس، نظام استخدام الهاتف دون الحادة لاستخدام الأيدي، مدخل USB، ومكيف هواء أوتوماتيك بفتحات تهوية بالمقاعد الخلفية.

وتقدم السيارة لركابها وسائل مساعدة تكنولوجية متقدمة، أبرزها مثبت للسرعة، نظام الدخول الذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات خلفية للمساعدة على ركن السيارة، بالإضافة إلى نظام ECON للاقتصاد في استهلاك الوقود.

سيارة هوندا الجديدة مجهزة بأعلى مستويات الأمان، مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

يذكر أن هوندا سيتي موديل 2019 متاحة بسعر رسمي يبدأ من 414.000 جنيه.