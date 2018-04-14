فورد إيدج st تنطلق بقوة 238 حصان في أوروبا

قدمت فورد موديل ايدج 2019 بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات الي 8 سرعات وهذا لزيادة كفاءتها، فهي تحمل محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر في الولايات المتحدة بقوة 335 حصان.

كما يوجد بالسيارة زر عليه حرف S لتشغيل المحرك ونظام نشط للضوضاء لجعل صوت المحرك الصادر من مخارج العادم أقوى وتحسين استجابة الخانق، كما وفرت الشركة تكنولوجياrev-matching في ناقل الحركة الجديد في وضعية سبورت .

كما يتوفر للسيارة باقة Performance تضيف لها مكابح حمراء اللون وأقراص فرامل أكبر لتعظيم التبريد والأداء ولم تعلن فورد بعد أرقام التسارع للسيارة ولكن يتوقع أن تكون الارقام في حدود 7 ثواني بفضل اعتماد السيارة علي نظام دفع كلي قياسي.

وبالنسبة لنسخة أوروبا من ايدج ST فتخلت عن المحرك الايكوبوست لصالح محرك ايكوبلو ديزل بشاحنين توربينيين بقوة 238 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.