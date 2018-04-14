فورد إيدج st تنطلق بقوة 238 حصان في أوروبا

قدمت فورد موديل ايدج 2019 بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات الي 8 سرعات وهذا لزيادة كفاءتها، فهي تحمل محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر في الولايات المتحدة بقوة 335 حصان.
كما يوجد بالسيارة زر عليه حرف S لتشغيل المحرك ونظام نشط للضوضاء لجعل صوت المحرك الصادر من مخارج العادم أقوى وتحسين استجابة الخانق، كما وفرت الشركة تكنولوجياrev-matching في ناقل الحركة الجديد في وضعية سبورت .
كما يتوفر للسيارة باقة Performance تضيف لها مكابح حمراء اللون وأقراص فرامل أكبر لتعظيم التبريد والأداء ولم تعلن فورد بعد أرقام التسارع للسيارة ولكن يتوقع أن تكون الارقام في حدود 7 ثواني بفضل اعتماد السيارة علي نظام دفع كلي قياسي.
وبالنسبة لنسخة أوروبا من ايدج ST فتخلت عن المحرك الايكوبوست لصالح محرك ايكوبلو ديزل بشاحنين توربينيين بقوة 238 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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