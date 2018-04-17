يكون الأمر غريباً حتى يقوم أحد بفعله، فيتنافس الباقون للوصول إليه، لم نكن نتوقع أن تنطلق السيارات من الصفر إلى سرعة 100 كم/س في أقل من ثانيتين حتى جاءت تسلا رودستر وحققت رقماً مذهلاً يبلغ 1.9 ثانية.

والآن جاءت بينينفارينا لتؤكد أن سيارتها الهايبركار الكهربائية القادمة سوف تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين، لتنافس تسلا رودستر التي تعتبر أسرع سيارة إنطلاقاً في العالم. رئيس الشركة الإيطالية السيد Michael Perschke أكد أن الهايبركار القادمة ستكون “حقيقية” وسوف يبلغ سعرها 2 مليون يورو أي حوالي 9.3 مليون ريال وستصل إلى الأسواق عام 2020.

لم يكتفي مايكل بذلك وأكد أن شركته تعمل كذلك على SUV كهربائية بعد الإنتهاء من تطوير الهايبركار.