يكون الأمر غريباً حتى يقوم أحد بفعله، فيتنافس الباقون للوصول إليه، لم نكن نتوقع أن تنطلق السيارات من الصفر إلى سرعة 100 كم/س في أقل من ثانيتين حتى جاءت تسلا رودستر وحققت رقماً مذهلاً يبلغ 1.9 ثانية.
والآن جاءت بينينفارينا لتؤكد أن سيارتها الهايبركار الكهربائية القادمة سوف تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين، لتنافس تسلا رودستر التي تعتبر أسرع سيارة إنطلاقاً في العالم. رئيس الشركة الإيطالية السيد Michael Perschke أكد أن الهايبركار القادمة ستكون “حقيقية” وسوف يبلغ سعرها 2 مليون يورو أي حوالي 9.3 مليون ريال وستصل إلى الأسواق عام 2020.
لم يكتفي مايكل بذلك وأكد أن شركته تعمل كذلك على SUV كهربائية بعد الإنتهاء من تطوير الهايبركار.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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