شيفروليه تقلل إنتاج كروز إلى النصف

أعلنت شركة شيفروليه عن خفض إنتاج كروز إلى النصف نظراً للمبيعات المنخفضة، وعلى الرغم من الكشف عن الجيل الجديد من كروز في 2016، وبالرغم من وصولها إلى الرياض بعد عام من الكشف عنها، إلا أنها ما زالت تطرح بالشكل القديم في سوقنا المحلي وحصلت على بعض التحديثات قبل عامين. وللأسف لم يسجل الجيل الجديد نجاحًا كبيرًا حيث تعاني شيفروليه من قلة المبيعات الخاصة بكروز.

وبالرغم من توفر الجيل الجديد بميزات عديدة تجعلها منافسة بكل قوة في فئتها. آخر الأرقام الرسمية تؤكد أن مبيعات كروز في انخفاض كبير حيث بلغت النسبة 13.2% مقارنة بالعام الماضي بمبيعات بلغت 184,000 سيارة فقط.



يأتي هذا الانخفاض مقابل ارتفاع ملحوظ في مبيعات الـ SUV والكروس أوفر والبيك أب، حيث سجلت هذه الفئات الثلاثة مجتمعةً ارتفاعاً في المبيعات قدره 7%.