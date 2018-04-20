شيفروليه تقلل إنتاج كروز إلى النصف

أعلنت شركة شيفروليه عن خفض إنتاج كروز إلى النصف نظراً للمبيعات المنخفضة، وعلى الرغم من الكشف عن الجيل الجديد من كروز في 2016، وبالرغم من وصولها إلى الرياض بعد عام من الكشف عنها، إلا أنها ما زالت تطرح بالشكل القديم في سوقنا المحلي وحصلت على بعض التحديثات قبل عامين. وللأسف لم يسجل الجيل الجديد نجاحًا كبيرًا حيث تعاني شيفروليه من قلة المبيعات الخاصة بكروز.
وبالرغم من توفر الجيل الجديد بميزات عديدة تجعلها منافسة بكل قوة في فئتها. آخر الأرقام الرسمية تؤكد أن مبيعات كروز في انخفاض كبير حيث بلغت النسبة 13.2% مقارنة بالعام الماضي بمبيعات بلغت 184,000 سيارة فقط.
يأتي هذا الانخفاض مقابل ارتفاع ملحوظ في مبيعات الـ SUV والكروس أوفر والبيك أب، حيث سجلت هذه الفئات الثلاثة مجتمعةً ارتفاعاً في المبيعات قدره 7%.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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