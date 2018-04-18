أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" مساء الاثنين تعليق إنتاج سيارتها "موديل3" مؤقتا.
وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تقرر وقف تشغيل خط تجميع السيارة في مصنع الشركة في مدينة "فيرمونت" بولاية كاليفورنيا الأمريكية كجزء من عملية "توقيف مخططة" بهدف تحسين تكنولوجيا "التشغيل الآلي".
يذكر أن السيارة "موديل3" هي أول سيارة كهربائية تنتجها الشركة على نطاق تجاري وتراهن عليها لتحقيق إيرادات كبيرة سواء لصرف توزيعات نقدية للمساهمين أو تمويل خطط تطوير المزيد من السيارات الكهربائية.
جاء إعلان تعليق الإنتاج مساء أمس الاثنين بعد 3 أيام فقط من إعراب رئيس الشركة "إيلون ماسك" عن ثقته في تسريع وتيرة إنتاج الشركة من السيارات.
وقال "ماسك" في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" التلفزيونية من المصنع "استطعنا حل بعد الأمور الحرجة التي كانت تعرقلنا.. ومن المحتمل أن نرى زيادة إنتاج موديل3 خلال الربع الثاني بمقدار 3 أو 4 أمثال".
وذكرت "تيسلا" في بيان أمس أن الوقف المخطط للإنتاج سيتيح لها حل الاختناقات في العملية الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف المتحدث باسم الشركة أن إعادة هيكلة الإنتاج على هذا النحو من الأمور الشائعة في الصناعة.
كانت الشركة قد علقت إنتاج السيارة "موديل3" أيضا لمدة أسبوع في فبراير الماضي.
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