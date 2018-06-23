استغنت شركة تيسلا عن خدمات ألوف من موظفيها لأجل رفع نسبة الربح، وأكدت أن ذلك لن يؤثر على إنتاجيتها.
يهدف تخفيض أعداد العاملين إلى تبسيط الهيكل الإداري في تيسلا والذي وعدت به قبل شهر، ويبدو أن تيسلا ليست سعيدة تماماً بهذا القرار الذي سيؤثر على مئات من الموظفين حيث يقول إيلون موسك في بريد إلكتروني "أصبحنا مضطرين إلى خفض التكاليف لنتمكن من جني الأرباح، ولقد اضطررنا إلى أخذ هذا القرار الصعب والتخلي عن 9% من زملائنا في الشركة".
وأشار إلى أن الأشخاص الذين سيغادرون تيسلا هم بمعظمهم من أصحاب الرواتب المرتفعة وليس أحد منهم من أقسام الإنتاج وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر على مقدرة تيسلا على إنتاج موديل 3.
والجدير ذكره أن تيسلا تهدف إلى بلوغ إنتاج 5,000 سيارة من موديل 3 أسبوعيًا وستحقق ذلك في نهاية شهر يونيو الجاري، في حين أن عدد موظفي تيسلا سينخفض إلى 37,000 موظف تقريبًا مع نهاية العام.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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