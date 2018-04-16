أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية في مصر عن زيادة طرازات كريتا الثلاث التي تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV متعددة الاستخدامات بواقع 5 آلاف جنيه.

وأبغلت غبور أوتو شبكة موزعيها بتطبيق الزيادة المقررة بدءًا من اليوم الأحد الموافق 15 من أبريل الجاري.

وبإضافة الآلاف الخمسة يصبح سعر الفئة الأولى "AT BASE LINE" من السيارة 365.000 جنيه، وسعر "AT MIDLINE" الثانية 404.900 جنيه.

أما الفئة الثالثة والأعلى "AT TOP LINE" ستباع بداية من اليوم بـ424.900 جنيه، بدلًا من 419.900.

كانت غبور أوتو أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن باقة من الزيادات بأسعار عدد من سيارات "هيونداي وجيلي وشيري"، وتراوحت الزيادات التي أقرها غبور أوتو بين 1400 وحتى 3000 جنيه.

وارتفعت أسعار هيونداي فيرنا بمقدار 2500 جنيه إلى 2600 جنيه لتباع أقل فئة بـ168 ألف جنيه فيم يصل سعر الفئة الأعلى المزودة بزجاج مظلل بـ195.500جنيه.

كما ارتفعت أسعار جميع طرازات هيونداي أكسنت موديل 2019، وذلك بمقدار 1400 جنيه، ليصبح سعر الفئة الأقل من السيارة 254.900 جنيه، وسعر الفئة الأعلى خماسية الأبواب الخاصة 280.900 جنيه.

ولم تسلم هيونداي إلنترا موديل 2019 هي الأخرى من الزيادة، فقد ارتفعت جميع طرازاتها بمقدار 3000 جنيه دفعة واحدة، وأصبح سعر الفئة الأدنى 307.900 جنيه، أما الفئة الكاملة من السيارة بات سعرها 407.000 جنيه.

وأدخل وكيل جيلي تعديلًا على أسعار إيمجراند 7 المزودة بزجاج مظلل ليصبح سعرها في أبريل 183.000 جنيه بعد أن كانت تباع في مارس بسعر رسمي قدره 180.000 جنيه.

وزادت أيضًا أسعار سيارات شيري بفئتيها السيدان والـSUV، حيث ارتفع سعر إنفي السيدان بمقدار 1000 جنيه لتباع بـ162.000 جنيه، أما تيجو الرياضية متعددة الاستخدامات أصبح سعرها 240.000 جنيه، بعد زيادة 2.100 جنيه على أسعار مارس.