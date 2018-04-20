نشرت شركة مرسيدس الألمانية فيديو تشويقي لسيارتها الاختبارية مرسيدس مايباخ Vision Ultimate Luxury، التي ستعبر عن الفخامة المطلقة بفلسفة مايباخ.
ستأتي Vision Ultimate Luxury مبنية على GLS ولكنها لن تصبح سيارة إنتاجية إلا مع الجيل القادم من GLS الذي سيظهر في وقت قريب تمهيداً للكشف عن Ultimate Luxury الإنتاجية في شهر نوفمبر كما تقول تقارير حديثة.
يلحظ في الفيديو التشويقي حصول السيارة على تطعيمات فاخرة من الأخشاب وجلود ناعمة وتقنيات عصرية مثل لوحة العدادات الرقمية وكونسول ممتد إلى الصف الثاني مع مقاعد قابلة للإمالة. ونتوقع عدم وجود صف ثالث في السيارة، ويتوقع أن تتميز مرسيدس مايباخ GLS الإنتاجية بعناصر مايباخ التصميمة خاصة الشبك الأمامي الطولي الخاص بسيارات مايباخ، وأيضاً بسعر يناسب السيارة القادمة لمنافسة رولز رويس كولينان بشكل أساسي.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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