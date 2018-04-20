نشرت شركة مرسيدس الألمانية فيديو تشويقي لسيارتها الاختبارية مرسيدس مايباخ Vision Ultimate Luxury، التي ستعبر عن الفخامة المطلقة بفلسفة مايباخ.

ستأتي Vision Ultimate Luxury مبنية على GLS ولكنها لن تصبح سيارة إنتاجية إلا مع الجيل القادم من GLS الذي سيظهر في وقت قريب تمهيداً للكشف عن Ultimate Luxury الإنتاجية في شهر نوفمبر كما تقول تقارير حديثة.

يلحظ في الفيديو التشويقي حصول السيارة على تطعيمات فاخرة من الأخشاب وجلود ناعمة وتقنيات عصرية مثل لوحة العدادات الرقمية وكونسول ممتد إلى الصف الثاني مع مقاعد قابلة للإمالة. ونتوقع عدم وجود صف ثالث في السيارة، ويتوقع أن تتميز مرسيدس مايباخ GLS الإنتاجية بعناصر مايباخ التصميمة خاصة الشبك الأمامي الطولي الخاص بسيارات مايباخ، وأيضاً بسعر يناسب السيارة القادمة لمنافسة رولز رويس كولينان بشكل أساسي.