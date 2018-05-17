أعلنت مازدا عن بعض التغييرات الكبرى في أهم مديري الشركة التنفيذيين، ليكون الرئيس من بينهم هو الرئيس والمدير التنفيذي.

وقع الاختيار على أكيرا ماراموتو الذي يمكن رؤية صورته بالأعلى، نائب الرئيس التنفيذي الحالي، ليصبح رئيس مازدا التنفيذي العالمي.

وقد حصل ماراموتو ذو الستين عاماً على هذا الدور ليحل محل ماساميشي كوجاي الذي يمكن رؤيته بجانب نموذج كاي الاختباري في الصورة أعلاه، كي يحصل كوجاي على دور رئيس مجلس اﻹدارة، بينما سيتنازل رئيس مجلس اﻹدارة الحالي سايتا كاناي عن منصبه.

مع عودة ماراموتو إلى مقر الشركة الرئيسي في اليابان، سيتولى كيوشاي فوجيوارا، رئيس قسم البحث والتطوير مسؤولية منطقة القارتين اﻷمريكيتين، ليستمر فوجيوارا بعمر 58 عام في إدارة عمليات البحث والتطوير الخاصة بالشركة، إلا أنه سيقوم بتوكيل مهمة ابتكارات تقليل التكاليف إلى رئيس قسم تخطيط المنتجات ايتشيرو هيروز، يأتي هذا في إطار بقاء فوجيوارا مع مازدا منذ عام 1982 وتولى عدة مناصب إدارية بها.

من الممكن أن تحدث بعض التعديلات على هذه التغييرات بعد الاجتماع العام مع حاملي اﻷسهم، الذي من المنتظر أن يعقد يوم 26 يونيو، وسوف تتطلب تلك التعديلات موافقة اجتماع المديرين في اجتماع لاحق، إلا أن هذه الموافقات غالباً ما تكون رسمية فقط، لذا من غير المتوقع أن يحدث أية تغييرات تتعلق بحصول ماراموتو على منصب المدير التنفيذي.

تعتبر مازدا صانعة السيارات رقم 16 اﻷكبر في العالم، وخامس أكبر صانعة سيارات في اليابان، خلف كل من تويوتا، نيسان، هوندا وسوزوكي.