اتفاقية جديدة بين فورد وفولكس واجن لإنتاج سيارات مشتركة

أعلنتا فورد وفولكس واجن بشكل رسمي عن توقيع اتفاقية للمشاركة بينهما لإنتاج سيارات جديدة تستفيد من تقنيات الشركتين العملاقتين في عالم المحركات.
المشاركة ليست أمرًا جديدًا في عالم السيارات، ولعل أبرزها حالياً هو مشاركة بي إم دبليو وتويوتا لإنتاج الجيل الجديد من كل من Z4 و سوبرا حيث تستفيد كل شركة من تقنيات الأخرى واقتراحاتها وأنظمتها في سبيل الوصول إلى منتج جيد من الطرفين.
وجاء التوقيع هذا الأسبوع ليعكس ردة فعل إيجابية من النقاد والمتابعين، كيف لا وأطراف هذه المشاركة هما أحد أكبر الشركات في العالم رفقة تويوتا. وفي تعليق مشترك من الشركتين فإن المشاركة بينهما تأتي “لتلبية متطلبات المستهلكين التي تزداد كل يوم”.
من ناحية اقتصادية أكدت كلتا الشركتين أنهما لن تقوما بشراء حصة من الأخرى وستبقى الشراكة في الإنتاج فقط.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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