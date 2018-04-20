ظهور فورد موستانج شيلبي gt500 بتمويهات خفيفة

تعود موستانج شيلبي GT500 من جديد للظهور على الساحة حيث شوهدت وهي تختبر في الشوارع العامة بتمويهات أقل بكثيرًا من أول المرة السابقة.



تبني فورد الكثير من الآمال على موستانج شيلبي GT500، حيث تتجه سيارتها الرياضية لمنافسة قوية جداً مع شيفروليه كمارو ZL1 ودودج تشالنجر SRT ديمون، ويجب عليها أن تكون على قدر التحدي نظراً لسمعتها الكبيرة والجيدة في فئتها. لمقابلة هذه التحديات ستزود فورد سيارتها بمحرك V8 سوبرتشارج وستكون أقوى بمراحل من فورد GT التي تحتوي على محرك V6 إيكوبوست سعة 3.5 لتر والذي ينتج قوة 647 حصان، لذلك نتوقع أن تزيد قوته عن 720 حصان في موستانج شيلبي GT500.

من المؤسف أننا لن نرى موستانج شيلبي GT500 قبل عام 2019، حيث سبق وأن أعلنت فورد أن سيارتها سترى النور العام المقبل.