أودي تطلق سيارة كروس أوفر كهربائية تنافس تسلا وجاغوار

تستعد شركة أودي الألمانية، لصناعة وتطوير السيارات، لإطلاق سيارة كروس أوفر كهربائية تتمتع بأنظمة حديثة ترفع من قدرتها على منافسة أحدث المركبات في الأسواق مثل تسلا وجاغوار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن سيارة "E-Tron" الجديدة تتميز بنظام الرؤية الإلكتروني، والذي سيعتمد الكاميرات بدلًا من المرايا الجانبية والمرآة التي توضع داخل السيارة.

وستقوم هذه الكاميرات بنقل ما يحصل خلف السيارة وفي محيطها وعرضه على شاشات خاصة موجودة أمام السائق، وستقوم أيضًا بتغيير زاوية الرؤية بما يتناسب مع حركة السيارة أو عندما يقوم السائق بركنها في أماكن ضيقة.

وستأتي سيارات "E-Tron" بهيكل رياضي انسيابي أنيق، وعجلات رياضية بمقاس 19 بوصة، فضلا عن مصابيح خلفية تمتد على طول الواجهة الخلفية، وبطارية تكفيها لقطع 400 كلم بالشحنة الواحدة.