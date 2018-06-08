أودي تطلق سيارة كروس أوفر كهربائية تنافس تسلا وجاغوار

تستعد شركة أودي الألمانية، لصناعة وتطوير السيارات، لإطلاق سيارة كروس أوفر كهربائية تتمتع بأنظمة حديثة ترفع من قدرتها على منافسة أحدث المركبات في الأسواق مثل تسلا وجاغوار.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن سيارة "E-Tron" الجديدة تتميز بنظام الرؤية الإلكتروني، والذي سيعتمد الكاميرات بدلًا من المرايا الجانبية والمرآة التي توضع داخل السيارة.
وستقوم هذه الكاميرات بنقل ما يحصل خلف السيارة وفي محيطها وعرضه على شاشات خاصة موجودة أمام السائق، وستقوم أيضًا بتغيير زاوية الرؤية بما يتناسب مع حركة السيارة أو عندما يقوم السائق بركنها في أماكن ضيقة.
وستأتي سيارات "E-Tron" بهيكل رياضي انسيابي أنيق، وعجلات رياضية بمقاس 19 بوصة، فضلا عن مصابيح خلفية تمتد على طول الواجهة الخلفية، وبطارية تكفيها لقطع 400 كلم بالشحنة الواحدة.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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