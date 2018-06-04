تستعد شركة مرسيدس-بنز الألمانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، لإطلاق أول سيارة لها باسم EQ C.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية فإن الشركة الألمانية، يشغل تركيزها الآن على الطراز الاختباري Concept EQ، الذي يمثل الكروس أوفر الكهربائية.

وظهرت Concept EQ في إعلان فكاهي "وداعًا للضوضاء" من إنتاج الشركة، أثناء قيادتها على طريق خالي، وأثناء هذه الرحلة يصدر الراكب أصواتًا تشبه أصوات المحرك، وبعد بضعة ثواني يتوقف السائق غاضبًا بسبب تلك الأصوات الذي يصدرها الراكب، ليطرده من السيارة ويتركه على جانب الطريق.

وتستمد سيارة مرسيدس-بنز Concept EQ، قوّتها من محركين كهربائيين بقوّة مجتمعة تصل إلى 402 حصان مع عزم دوران 516 رطل-قدم.

وتستطيع هذه السيارة التسارع من السكون إلى 62 ميل/س في أقل من 5 ثوانٍ، ونظراً لتجهيزها ببطارية ليثيوم-أيون بسعة 70 كليووات-ساعة فإنّ مداها يصل إلى 310 ميل في شحنة واحدة.