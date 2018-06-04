تستعد شركة مرسيدس-بنز الألمانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، لإطلاق أول سيارة لها باسم EQ C.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية فإن الشركة الألمانية، يشغل تركيزها الآن على الطراز الاختباري Concept EQ، الذي يمثل الكروس أوفر الكهربائية.
وظهرت Concept EQ في إعلان فكاهي "وداعًا للضوضاء" من إنتاج الشركة، أثناء قيادتها على طريق خالي، وأثناء هذه الرحلة يصدر الراكب أصواتًا تشبه أصوات المحرك، وبعد بضعة ثواني يتوقف السائق غاضبًا بسبب تلك الأصوات الذي يصدرها الراكب، ليطرده من السيارة ويتركه على جانب الطريق.
وتستمد سيارة مرسيدس-بنز Concept EQ، قوّتها من محركين كهربائيين بقوّة مجتمعة تصل إلى 402 حصان مع عزم دوران 516 رطل-قدم.
وتستطيع هذه السيارة التسارع من السكون إلى 62 ميل/س في أقل من 5 ثوانٍ، ونظراً لتجهيزها ببطارية ليثيوم-أيون بسعة 70 كليووات-ساعة فإنّ مداها يصل إلى 310 ميل في شحنة واحدة.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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