قوة لامبورجيني هوراكان المعدلة تصل إلى 3500 حصان

تعتبر لامبورجيني هوراكان وأودي R8 أبرز سيارتين يتم تعديلهما في العالم حاليًا، وتصل قوتهما بعد التعديل إلى أكثر من 1,500 حصان، ولكن أحد ورش التعديل حطمت كل الأرقام الممكنة وعدلت هوراكان إلى 3,500 حصان.
Underground Racing هي أشهر ورشة في العالم تقوم بتعديل هوراكان وهذه المرة أطلقت نسختها المذهلة بقوة تبلغ 3,500 حصان، بفضل التعديلات العديدة التي وفرتها لها، بداية حصل محرك V10 بسعة 5.2 لتر قامت الورشة بتعديله كليًا وتوفير Billet Block جديدة كاملة، بالإضافة إلى شواحن تيربو كبيرة جدًا، ويمكنك الحصول على هذه التعديلات لسيارة يسمح بقيادتها على الشوارع العامة بدون أي تعديل في الهيكل الخارجي.
يمكنك الحصول على هذه القوة مقابل 200 ألف دولار أي حوالي 750 ألف ريال بالإضافة إلى سعر السيارة الأصلي الذي يبلغ حوالي مليون ريال، ستحصل مقابل هذا المبلغ على قوة تبلغ 3,500 حصان وسرعة تبلغ 354 كم/س في سباق النصف ميل، وسرعة قصوى تزيد عن 368 كم/س.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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