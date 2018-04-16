أعلنت شركة نيسان موتورز اليابانية، عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة التي ستحمل اسم "سيلفي"، للمرة الأولى خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات الذي ينطلق أواخر شهر أبريل الجاري.
السيارة الجديدة تمتاز بتصميم مشابه للنسخ الاعتيادية من الطراز، باستثناء الواجهة الأمامية التي حصلت على تصميم يشبه ورق الشجر، مع شارات كهربائية في الأمام والخلف.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن سيارة نيسان السيدان الجديدة ، مخصصة للسوق الصيني فقط، ولم تعلن الشركة اليابانية عن موعد طرحها بالأسواق الأخرى حتى الآن.
نيسان "سيلفي" الكهربائية الجديدة مزودة بمحرك كهربائي بقوة 109 حصان، وسرعة قصوى تصل إلى 144 كم/س، ويبلغ مدى السير المتوقع200 إلى 250 كيلومتر قبل الحاجة للشحن.
ولم يكشف الصانع الياباني عن أسعار السيارة الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ من 165.000 يوان صيني، أي ما يعادل (ربمعمائة و60 ألف جنيه مصري).
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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