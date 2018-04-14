نشرت شركة لكزس اليابانية الصورة التشويقية الأولى للجيل الجديد كلياً من ES والتي يتوقع أن ترتقي بالمنافسة في فئتها بشكل كبير.

تأتي هذه الصورة بعد أيام قليلة من الصورة المسربة لمقدمة ES، والتي تبدو مطابقة للصورة التشويقية التي ظهر فيها الشبك الأمامي المشابه لشقيقتها الأكبر LS وكذلك المصابيح المشابهة لها لتعيطها مزيداً من الفخامة، وتجعلها قادرة على منافسة مرسيدس E-Class وأودي A6 التي شوهدت ES أثناء تطويرها معهما. زيادة الفخامة تأتي نظراً للإيقاف المحتمل لشقيقتها الأكبر GS التي يشاع بأنها ستتحول إلى فئة كوبيه بأربعة أبواب.

نعلم أن ES 2019 ستكون مبنية على قاعدة عجلات TNGA من تويوتا، وهذا يعني وزناً أقل وجودة قيادة أفضل. أما من حيث الأداء يتوقع أن تحتفظ ES 2019 بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تتراوح بين 250 إلى 300 حصان للفئات الأعلى.

لن ننتظر كثيراً قبل التعرف على ES 2019 الجديدة كلياً حيث ستكشف عها لكزس في معرض بكين في نهاية شهر أبريل.