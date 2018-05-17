مرسيدس تبدأ بيع سيارتها amg gt s roadster الأسبوع الجاري

بدأت "مرسيدس" بفتح باب الحجوزات على سيارتها AMG GT S Roadster، ومن المقرر أن تبدأ بيعها رسميًا في هذا الأسبوع الجاري بسعر يبدأ من 172 ألف دولار.
وتأتي السيارة مجهزة بصورة قياسية بمحرك 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 522 حصان وعزم دوران 670 نيوتن متر وهو ما يزيد بواقع 46 حصان عن AMG GT ويساعد السيارة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 3.8 ثانية والوصول لسرعة قصوى تبلغ 309 كم في الساعة.
فالمحرك يتم التحكم فيه من خلال ناقل حركة DCT من 7 سرعات كما تم تزويد السيارة بالعديد من وسائل التكنولوجيا مثل نظام عادم AMG أو تعليقAMG Ride Control مع ممتصات صدمات قابلة للتكيف.
وتشمل باقة تجهيزات بريميوم للسيارة من AMG باقة Keyless-Go ونظام صوتي برومستر وكاميرا خلفية ومساعد Parktronic بتكلفة تبلغ 4.330 ألف دولار.
أما باقة Driving Assistance فيبلغ سعرها 2.300 ألف دولار وتساعد السائق من خلال اضافة مساعد للبقع العمياء ونظام للحفاظ على المسار ونظام للحفاظ علي المسافات بين السيارات ومساعد Pre-Safe.
أما آخر الباقات فهي باقة AMG Dynamic Plus وتتوفر بسعر 2.430 ألف دولار وتأتي بتعديلات في المحرك وناقل الحركة وتعليق معدل أكثر صلابة.
كما تقدم مرسيدس للسيارة مكابح خزفية كربونية بسعر 8.120 ألف دولار أي أغلى من جميع الباقات السابقة
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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