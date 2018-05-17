مرسيدس تبدأ بيع سيارتها amg gt s roadster الأسبوع الجاري

بدأت "مرسيدس" بفتح باب الحجوزات على سيارتها AMG GT S Roadster، ومن المقرر أن تبدأ بيعها رسميًا في هذا الأسبوع الجاري بسعر يبدأ من 172 ألف دولار.

وتأتي السيارة مجهزة بصورة قياسية بمحرك 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 522 حصان وعزم دوران 670 نيوتن متر وهو ما يزيد بواقع 46 حصان عن AMG GT ويساعد السيارة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 3.8 ثانية والوصول لسرعة قصوى تبلغ 309 كم في الساعة.

فالمحرك يتم التحكم فيه من خلال ناقل حركة DCT من 7 سرعات كما تم تزويد السيارة بالعديد من وسائل التكنولوجيا مثل نظام عادم AMG أو تعليقAMG Ride Control مع ممتصات صدمات قابلة للتكيف.

وتشمل باقة تجهيزات بريميوم للسيارة من AMG باقة Keyless-Go ونظام صوتي برومستر وكاميرا خلفية ومساعد Parktronic بتكلفة تبلغ 4.330 ألف دولار.

أما باقة Driving Assistance فيبلغ سعرها 2.300 ألف دولار وتساعد السائق من خلال اضافة مساعد للبقع العمياء ونظام للحفاظ على المسار ونظام للحفاظ علي المسافات بين السيارات ومساعد Pre-Safe.

أما آخر الباقات فهي باقة AMG Dynamic Plus وتتوفر بسعر 2.430 ألف دولار وتأتي بتعديلات في المحرك وناقل الحركة وتعليق معدل أكثر صلابة.

كما تقدم مرسيدس للسيارة مكابح خزفية كربونية بسعر 8.120 ألف دولار أي أغلى من جميع الباقات السابقة