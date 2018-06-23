تفاصيل سيارة slc 2019 من مرسيدس

في إطار منافستها لسيارة بي إم دبليو، تطرح شركة مرسيدس الألمانية، سيارتها الصغيرة SLC 2019 بتحديثات جديدة لرفع مبيعاتها في أسواق السيارات

وفرت مرسيدس، تحديثات جديدة تظهر في الخارج عبر المصابيح الأمامية التي أصبحت LED قياسية بالإضافة إلى تحكم داخلي مزدوج بالتكييف، ولون جديد تحت اسم رمادي Graphite.

حافظت جميع الفئات على محركاتها بينما رفعت مرسيدس من قوة SLC 43 AMG التي أصبح محركها V6 ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تبلغ 385 حصان