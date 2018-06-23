تفاصيل سيارة slc 2019 من مرسيدس

في إطار منافستها لسيارة بي إم دبليو، تطرح شركة مرسيدس الألمانية، سيارتها الصغيرة SLC 2019 بتحديثات جديدة لرفع مبيعاتها في أسواق السيارات
وفرت مرسيدس، تحديثات جديدة تظهر في الخارج عبر المصابيح الأمامية التي أصبحت LED قياسية بالإضافة إلى تحكم داخلي مزدوج بالتكييف، ولون جديد تحت اسم رمادي Graphite.
حافظت جميع الفئات على محركاتها بينما رفعت مرسيدس من قوة SLC 43 AMG التي أصبح محركها V6 ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تبلغ 385 حصان
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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