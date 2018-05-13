ما يجب فعله لحماية السيارة من الصدأ

يلزم على مالك السيارة طلائها ومعالجة الخدوش البسيطة، لحماية هيكل السيارة الخارجي من صدمات الحجارة ومن الصدأ والتأكل، وفقًا لما شددت عليه الهيئة الألمانية للفحص الفني.
وأضافت الهيئة الألمانية أن تزويد السيارة بما يعرف بحماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة ضد الماء والملح والأحجار المتطايرة يعمل أيضًا على حماية السيارة من أضرار الصدأ إلى حد كبير.
وأشارت الهيئة إلى أن الطبقة الشمعية التي تحمي بعض المواضع الضعيفة في قاع السيارة والتي تأتي السيارة مزودة بها من المصنع، تتلاشى مع مرور الوقت، وبالتالي تفقد قدرتها على حماية هذه الأماكن من الصدأ، وهنا يلزم التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة لإعادة تشميع هذه المواضع.
وإصابة جسم السيارات بالصدأ أصبح نادراً جداً بعد أن قامت الشركات المنتجة بإدخال ما يعرف بتقنية "الجلفنة الكاملة" مع بداية حقبة الثمانينيات، لذلك تقدم شركات السيارات ضمانات ضد عيوب الصدأ الكامل لفترة تتراوح من 6 إلى 12 سنة.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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