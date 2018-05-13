ما يجب فعله لحماية السيارة من الصدأ

يلزم على مالك السيارة طلائها ومعالجة الخدوش البسيطة، لحماية هيكل السيارة الخارجي من صدمات الحجارة ومن الصدأ والتأكل، وفقًا لما شددت عليه الهيئة الألمانية للفحص الفني.

وأضافت الهيئة الألمانية أن تزويد السيارة بما يعرف بحماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة ضد الماء والملح والأحجار المتطايرة يعمل أيضًا على حماية السيارة من أضرار الصدأ إلى حد كبير.

وأشارت الهيئة إلى أن الطبقة الشمعية التي تحمي بعض المواضع الضعيفة في قاع السيارة والتي تأتي السيارة مزودة بها من المصنع، تتلاشى مع مرور الوقت، وبالتالي تفقد قدرتها على حماية هذه الأماكن من الصدأ، وهنا يلزم التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة لإعادة تشميع هذه المواضع.

وإصابة جسم السيارات بالصدأ أصبح نادراً جداً بعد أن قامت الشركات المنتجة بإدخال ما يعرف بتقنية "الجلفنة الكاملة" مع بداية حقبة الثمانينيات، لذلك تقدم شركات السيارات ضمانات ضد عيوب الصدأ الكامل لفترة تتراوح من 6 إلى 12 سنة.