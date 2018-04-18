شركة تأمين تطالب بمعايير موحدة لاستخدام الهواتف بدلًا من مفاتيح السيارات

دعت مجموعة "أليانز" الألمانية أكبر شركة تأمين في أوروبا الاثنين، إلى وضع معايير موحدة عند استخدام الهواتف المحمولة كمفاتيح إضافية لفتح السيارة أو بدء تشغيلها.
وذكرت الشركة الموجودة في منطقة "إيسمانينج" بالقرب من مدينة ميونيخ في ألمانيا أنها تتوقع أن تحل الهواتف المحمولة محل مفاتيح السيارات في أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة على أقصى تقدير.
وقال خبراء "آليانز" أن توحيد اشتراطات الأمن سيساعد في حماية السيارات من اللصوص ومنعهم من الاستفادة من هذا التحول، مع بدء شركة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس توفير خيار استخدام الهاتف المحمول كبديل للمفاتيح.
وقال "كريستوف لاوتفاسير" رئيس مركز آليانز" للتكنولوجيا "نعتقد أنه خلال 3 او 4 أو 5 سنوات مقبلة، سيتم استخدام هذه التقنية على نطاق واسع".
ودعت "آليانز" إلى منع نسخ هذه المفاتيح الافتراضية، بحيث لا يمكن إلا لصاحب السيارة فقط إصدار الأوامر للهاتف بفتح السيارة.
كما يجب تشفير عملية نقل البيانات بين الهاتف المحمول والسيارة بقوة، مع ضرورة وجود برتوكول لهذا النظام يتيح كشف هوية سائق أي سيارة في أي وقت، بحسب "آليانز".
كانت مجموعة "آليانز" قد ردت على زيادة طلبات التعويض عن حوادث سرقة السيارات في بداية تسعينيات القرن الماضي بالدعوة إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية لمنع سرقة السيارات المعروفة باسم (إيموبيليزر) والتي أصبحت الآن أمرا شائعا.
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