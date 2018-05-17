بنتلي تتعاون مع naim لإنتاج أحدث نظام صوتي منزلي

تعاونت شركة بنتلي لصناعة السيارات الفاخرة، مع شركة Naim لإنتاج أحدث نظام صوتي منزلي.

ويتميز جهاز "بنتلي" الجديد الذي تنافس به شركات عالمية كآبل؛ بتصميمه الفريد والأنيق وصوته النقي بالإضافة إلى قدرته على الاتصال بالإنترنت والعمل كمسجل منزلي.

ويأتي الجهاز الأنيق بقوة 450 واط و بسعر 1694 دولاراً أميركياً؛ ومن المنتظر طرح الجهاز في الأسواق؛ خلال الوكلاء المعتمدين للشركة في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القليلة القادمة.