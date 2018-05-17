بنتلي تتعاون مع naim لإنتاج أحدث نظام صوتي منزلي

تعاونت شركة بنتلي لصناعة السيارات الفاخرة، مع شركة Naim لإنتاج أحدث نظام صوتي منزلي.
ويتميز جهاز "بنتلي" الجديد الذي تنافس به شركات عالمية كآبل؛ بتصميمه الفريد والأنيق وصوته النقي بالإضافة إلى قدرته على الاتصال بالإنترنت والعمل كمسجل منزلي.
ويأتي الجهاز الأنيق بقوة 450 واط و بسعر 1694 دولاراً أميركياً؛ ومن المنتظر طرح الجهاز في الأسواق؛ خلال الوكلاء المعتمدين للشركة في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القليلة القادمة.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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