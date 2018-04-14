أعلن Adrian Hallmark، الرئيس التنفيذي لبنتلي أن الشركة تتلقى العديد من الطلبات من زبائنها حول إستخدام طاقة بديلة لأسطول الشركة والتحول إلى الطاقة المستدامة. فبعد إطلاق أول فئاتها الهجينة في بنتايجا أعلنت الشركة عبر لسان السيد هالمارك أن كونتينينتال GT المقبلة ستتوفر بفئة كهربائية بالكامل.

كونتيننتال GT الحالية تمتلك محرك W12 سعة 6.0 لتر بقوة 635 حصان، وسيكون من الرائع جداً مشاهدة محرك كهربائي بهذه القوة في سيارة الشركة الجديدة. يذكر أن بنتلي أعلنت في وقت سابق أنه بحلول العام 2025 ستتوفر جميع سيارات الشركة بفئات هجينة وكهربائية.