أعلن Adrian Hallmark، الرئيس التنفيذي لبنتلي أن الشركة تتلقى العديد من الطلبات من زبائنها حول إستخدام طاقة بديلة لأسطول الشركة والتحول إلى الطاقة المستدامة. فبعد إطلاق أول فئاتها الهجينة في بنتايجا أعلنت الشركة عبر لسان السيد هالمارك أن كونتينينتال GT المقبلة ستتوفر بفئة كهربائية بالكامل.
كونتيننتال GT الحالية تمتلك محرك W12 سعة 6.0 لتر بقوة 635 حصان، وسيكون من الرائع جداً مشاهدة محرك كهربائي بهذه القوة في سيارة الشركة الجديدة. يذكر أن بنتلي أعلنت في وقت سابق أنه بحلول العام 2025 ستتوفر جميع سيارات الشركة بفئات هجينة وكهربائية.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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