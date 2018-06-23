الخريف المقبل موعد طرح سيارة MX-5 مياتا في الولايات المتحدة

حددت شركة مازدا الخريف المقبل موعدا لطرح سيارتها MX-5 مياتا في الولايات المتحدة

وتعتمد سيارة مياتا 2019 على محرّك Skyactiv-G المحدّث رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوّة 181 حصان وعزم دوران 151 رطل-قدم، بدلًا من 155 حصان وعزم دوران 148 رطل-قدم، حيث ازداد عدد اللفات في الدقيقة من 6800 إلى 7500، ويحسّن من استهلاك الوقود، وطبقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية فإنّ استهلاك مياتا 2018 يصل إلى 29 جالونا لكل ميل.

وقلل مهندسو الشركة وزن المكابس الداخلية بمقدار 27 جرام، بالإضافة إلى قضبان التوصيل بمقدار 41 جم، كما تم تجديد مسارات حركة الوقود، بالإضافة إلى تزويد المحرّك بحاقنات وقود جديدة تعمل على تحسين استهلاك الوقود.

ولضمان الراحة أثناء القيادة، تمّ تجهيزها بعجلة قيادة جديدة قابلة للتهيأة بمجال 1.7 بوصة، مع عمل تصميم جديد لحاملات الأكواب والمقاعد، كما تم العمل على جعل أبوابها أسهل في الفتح، كما أنّها تأتي قياسيًا بكاميرا رؤية خلفية.

حرصت الشركة على تجهيزها بسقف بني اللون، بدلًا من الأسود أو الأحمر المتاحين حاليًا، كما يمكن تجهيزها بمجموعة جديدة من الجنوط باللون الأسود المعدني مقاس 17 بوصة، بالإضافة إلى توفرها بنظام التعرف على إشارات المرور، ونظام الفرملة الذكي لتفادي التصادم الأمامي Smart City Brake Support