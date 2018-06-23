الخريف المقبل موعد طرح سيارة MX-5 مياتا في الولايات المتحدة

حددت شركة مازدا الخريف المقبل موعدا لطرح سيارتها MX-5 مياتا في الولايات المتحدة
وتعتمد سيارة مياتا 2019 على محرّك Skyactiv-G المحدّث رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوّة 181 حصان وعزم دوران 151 رطل-قدم، بدلًا من 155 حصان وعزم دوران 148 رطل-قدم، حيث ازداد عدد اللفات في الدقيقة من 6800 إلى 7500، ويحسّن من استهلاك الوقود، وطبقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية فإنّ استهلاك مياتا 2018 يصل إلى 29 جالونا لكل ميل.
وقلل مهندسو الشركة وزن المكابس الداخلية بمقدار 27 جرام، بالإضافة إلى قضبان التوصيل بمقدار 41 جم، كما تم تجديد مسارات حركة الوقود، بالإضافة إلى تزويد المحرّك بحاقنات وقود جديدة تعمل على تحسين استهلاك الوقود.
ولضمان الراحة أثناء القيادة، تمّ تجهيزها بعجلة قيادة جديدة قابلة للتهيأة بمجال 1.7 بوصة، مع عمل تصميم جديد لحاملات الأكواب والمقاعد، كما تم العمل على جعل أبوابها أسهل في الفتح، كما أنّها تأتي قياسيًا بكاميرا رؤية خلفية.
حرصت الشركة على تجهيزها بسقف بني اللون، بدلًا من الأسود أو الأحمر المتاحين حاليًا، كما يمكن تجهيزها بمجموعة جديدة من الجنوط باللون الأسود المعدني مقاس 17 بوصة، بالإضافة إلى توفرها بنظام التعرف على إشارات المرور، ونظام الفرملة الذكي لتفادي التصادم الأمامي Smart City Brake Support
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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