استطاعت عدسات المصورين من تسليط الأضواء مجدداً على تويوتا سوبرا الجديدة كلياً، وأعطتنا لمحة على داخليتها للمرة الأولى.

يبدو من الصور أن سوبرا الجديدة كلياً حصلت على عدادات رقمية بتصميم مختلف تمامًا عما تعودنا عليه من تويوتا لتعطيها طابعاً رياضياً خاص بها. بالإضافة الى مشاهدة نظامها الترفيهي والذي سيكون في أعلى الكونسول الوسطي وفوق فتحات التكييف، بينما ستكون ازرار التكييف أسفلها. بالإضافة الى مشاهدة عصا ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

يتوقع بأن تكشف تويوتا عن سوبرا في الخريف القادم.