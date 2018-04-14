استطاعت عدسات المصورين من تسليط الأضواء مجدداً على تويوتا سوبرا الجديدة كلياً، وأعطتنا لمحة على داخليتها للمرة الأولى.
يبدو من الصور أن سوبرا الجديدة كلياً حصلت على عدادات رقمية بتصميم مختلف تمامًا عما تعودنا عليه من تويوتا لتعطيها طابعاً رياضياً خاص بها. بالإضافة الى مشاهدة نظامها الترفيهي والذي سيكون في أعلى الكونسول الوسطي وفوق فتحات التكييف، بينما ستكون ازرار التكييف أسفلها. بالإضافة الى مشاهدة عصا ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
يتوقع بأن تكشف تويوتا عن سوبرا في الخريف القادم.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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