شهد هذا العام مرور 6 سنوات على الكشف عن تويوتا 86 وشقيقتها سوبارو BRZ وهو ما يعني أن السيارتين قد قاربوا على إنهاء مشوار جيلهم الحالي.
بحسب تقرير من صحيفة يابانية، أن الجيل الثاني من السيارتين قادم في العام 2021 وبمحرك جديد بدلاً من المحرك الذي يبلغ سعته 2.0 لتر، ومن المتوقع أن تبلغ سعة المحرك الجديد 2.4 لتر. كما كشف التقرير أنه سيتم زيادة قوة الدفع السفلي للسيارتين وإضافة تقنية تدعى eCall ستكون حصرية للسيارات المباعة في أوروبا وهي تقوم بإستدعاء الإسعاف مباشرة عند وقوع حادث قوي.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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