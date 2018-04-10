شهد هذا العام مرور 6 سنوات على الكشف عن تويوتا 86 وشقيقتها سوبارو BRZ وهو ما يعني أن السيارتين قد قاربوا على إنهاء مشوار جيلهم الحالي.

بحسب تقرير من صحيفة يابانية، أن الجيل الثاني من السيارتين قادم في العام 2021 وبمحرك جديد بدلاً من المحرك الذي يبلغ سعته 2.0 لتر، ومن المتوقع أن تبلغ سعة المحرك الجديد 2.4 لتر. كما كشف التقرير أنه سيتم زيادة قوة الدفع السفلي للسيارتين وإضافة تقنية تدعى eCall ستكون حصرية للسيارات المباعة في أوروبا وهي تقوم بإستدعاء الإسعاف مباشرة عند وقوع حادث قوي.