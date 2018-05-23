تعمل بي ام دبليو بأقصى جهدها لضمان نجاح الفئة الثامنة الجديدة، كونها أول دخول للشركة البافارية لفئة جديدة من السيارات وكونها تستدبل الفئة السادسة التي كانت أحد أجمل سيارات الشركة على الإطلاق.

اقترب موعد الكشف عن الفئة الثامنة رسمياً، حيث نعلم أنها سترى النور في سباق لومان المقبل في 15 يونيو القادم، واليوم تنشر بي ام دبليو فيديو يستعرض ميزات وقيادة الفئة الثامنة الجديدة كلياً وبالتحديد M850i الفئة الأعلى تحت M8. نعلم مسبقاً أن M850i تحمل محرك V8 ثنائي التيربو محسّن بسعة 4.4 لتر ينتج قوة تبلغ 523 حصان، وعزم يصل إلى 750 نيوتن. تظهر كذلك شاشة العدادات الجديدة الرقمية بالكامل في الفيديو.

ناقل الحركة المتوفر لـM850i هو ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات سبق وأن رأيناه في M5 الجديدة كلياً. تنتقل القوة من المحرك إلى الإطارات الأربعة وتوفر بي ام دبليو نظام التوجيه للإطارات الخلفية. أخيراً تصف بي ام دبليو سيارتها بأنها "سيارة سباق الرجل الأنيق" حيث يمكنك أن تتجول بها بكل هدوء في المدينة وبضغطة زر تتحول إلى سيارة رياضية قوية.