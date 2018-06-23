أطلقت شركة فولفو عن أصغر سياراتها السيدان S60 والقادمة من مصانع الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تحمل S60 ملامح أنيقة تجسد تصاميم فولفو الحديثة بأجمل صورها من خلال المصابيح الأمامية المميزة لـS60 بشريط LED بارز ومداخل الهواء الرياضية في المقدمة التي يمكن طلبها مع رزمة R-Design، أما باقي التصميم الخارجي فقد جاء بدرجة كبيرة من الشبه من شقيقتها S90 مع المصابيح الخلفية الكبيرة. وبالانتقال إلى داخل S60 نجد تصميم فولفو العصري لا يقل فخامة عن أي سيارة فولفو أخرى إلا أنه يأتي بأبعاد تتناسب مع حجم السيارة الأصغر، ولم تنس فولفو إضافة جميع التقنيات المتوقعة لنظام الترفيه وأنظمة الاتصال مثل نظام أبل كار وأندرويد أوتو ونقطة اتصال 4G LTE.

يغني ذكر اسم فولفو عن ذكر تقنيات السلامة التي زودت بها S60 إلا أنه من المهم التعرف على بعض التقنيات لكي نتمكن من مقارنة السيارة بمنافساتها من فئة السيدان العائلية الفاخرة صغيرة الحجم، إذ حصلت S60 على نظام مكابح طوارئ ونظام تغيير المسار ونظام الأساسين، ونظام تحذير الاصدامات الخلفية ونظام مساندة السائق الاختياريين، ويعمل النظام الأخير على التحكم بتسارع السيارة وتوجيه عجلة القيادة والفرامل لسرعات تصل إلى 130 كم/س.

تبدأ فئات فولفو S60 مع محرك T5 ينتج 316 حصان يرسلها إلى العجلات الأمامية، ويضيف محرك T6 خيار الدفع الرباعي مع 340 حصان، كما نجد أيضاً محرك T8 الذي نجده في S90 و XC90 وينتج 400 حصان، وحصلت S60 على خيار لا يتوفر لأي فولفو أخرى، على الأقل حتى الآن، وهي فئة أقوى من محرك T8 تنتج 415 حصان لفئة Polestar Engineered الرياضية التي تضيف أيضاً مكابح ونظام تعليق رياضيين وتصميم أكثر حدة.

وسيبدأ سعر S60 لمحرك T5 من 35,800 دولار, مايعادل 135,000 ريال. ويمكن طلب السيارة بتصميم R-Design مع محرك T6 أو T8، وستكشف فولفو لاحقاً عن فئة Polestar Engineered التي تنافس بي إم دبليو M3. وستأتي جميع فئات فولفو S60 من مصنع فولفو في ولاية كارولاينا الجنوبية، ومن المخطط أن تصل السيارة إلى الطرقات قبل نهاية العام كموديل لعام 2019.