صممت شركة جوديير إطارات جديدة للسيارات الكهربائية، تحمل اسم "EfficientGrip Performance" خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات هذا العام، والمقرر طرحها في الأسواق العام المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو"، صمم الإطار للسيارات الكهربائية الأثقل، والتي تمر بحالات عزم دوران عالي.
وقالت الشركة المنفذة، إنها حلت هذه المشكلات من خلال فتحات صغيرة للغاية، تعمل على توزيع الوزن بشكل أفضل ما يسمح بتحمل أوزان السيارات الثقيلة، بالإضافة إلى تحمل عزم دوران السيارات الكهربائية بشكل أفضل ما يطيل من فترة حياة الإطارات.
ويعمل الإطار على زيادة مدى البطارية في قطع مسافات أكبر من خلال تقليل قوة الاحتكاك المطلوبة، لتسير السيارة بسهولة.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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