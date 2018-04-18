صممت شركة جوديير إطارات جديدة للسيارات الكهربائية، تحمل اسم "EfficientGrip Performance" خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات هذا العام، والمقرر طرحها في الأسواق العام المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو"، صمم الإطار للسيارات الكهربائية الأثقل، والتي تمر بحالات عزم دوران عالي.

وقالت الشركة المنفذة، إنها حلت هذه المشكلات من خلال فتحات صغيرة للغاية، تعمل على توزيع الوزن بشكل أفضل ما يسمح بتحمل أوزان السيارات الثقيلة، بالإضافة إلى تحمل عزم دوران السيارات الكهربائية بشكل أفضل ما يطيل من فترة حياة الإطارات.

ويعمل الإطار على زيادة مدى البطارية في قطع مسافات أكبر من خلال تقليل قوة الاحتكاك المطلوبة، لتسير السيارة بسهولة.