أعلنت شركة مازدا عن تعيين Akira Marumoto كرئيس تنفيذي جديد خلفاً للسيد Masamichi Kogai، السيد ماروموتو البالغ من العمر 60 عاماً كان يشغل منصب رئيس مازدا في الولايات المتحدة وسيعود الآن إلى دياره اليابان لقيادة مازدا في مقرها الرئيسي.
كما تم تعيين السيد Kiyoshi Fujiwara رئيس مركز الأبحاث والتطوير لدى الشركة لقيادة فرع مازدا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمله كرئيس مركز الأبحاث والتطوير، يذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لمازدا بدأ عمله في الشركة منذ العام 1977، وتقلد منصب الرئيس التنفيذي في العام 2013 خلفاً للسيد Takashi Yamanouchi.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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