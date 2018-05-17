أعلنت شركة مازدا عن تعيين Akira Marumoto كرئيس تنفيذي جديد خلفاً للسيد Masamichi Kogai، السيد ماروموتو البالغ من العمر 60 عاماً كان يشغل منصب رئيس مازدا في الولايات المتحدة وسيعود الآن إلى دياره اليابان لقيادة مازدا في مقرها الرئيسي.

كما تم تعيين السيد Kiyoshi Fujiwara رئيس مركز الأبحاث والتطوير لدى الشركة لقيادة فرع مازدا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمله كرئيس مركز الأبحاث والتطوير، يذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لمازدا بدأ عمله في الشركة منذ العام 1977، وتقلد منصب الرئيس التنفيذي في العام 2013 خلفاً للسيد Takashi Yamanouchi.