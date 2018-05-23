قررت شركة هيونداي طرح جيل جديد من سيارات "Kona"، بعد أن حازت على شعبية واسعة من قبل المستهلكين، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.
وذكر موقع "أوتو إكسبريس" البريطاني إن "هيونداي تدرس بجدية إطلاق جيل جديد من السيارات سيحمل اسم Kona N، وتلك المركبات ستزود بمحركات توربينية مميزة تجعل منها سيارات كروس أوفر رياضية وقوية".
وسيتم إطلاق تلك السيارات بنسختين: الأولى مزودة بمحرك توربيني بسعة 2 لتر وعزم 250 حصانا، وأخرى أقوى بقليل بمحرك بنفس السعة قادر على توليد عزم 275 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.
ستزود هذه السيارات بأنظمة أمان تمنع اصطدامها بالمركبات أو المارة على الطرقات، وأحدث أنظمة الملتيميديا والكاميرات والصوت، والعديد من وسائل الرفاهية للركاب والسائق.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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