قررت شركة هيونداي طرح جيل جديد من سيارات "Kona"، بعد أن حازت على شعبية واسعة من قبل المستهلكين، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكر موقع "أوتو إكسبريس" البريطاني إن "هيونداي تدرس بجدية إطلاق جيل جديد من السيارات سيحمل اسم Kona N، وتلك المركبات ستزود بمحركات توربينية مميزة تجعل منها سيارات كروس أوفر رياضية وقوية".

وسيتم إطلاق تلك السيارات بنسختين: الأولى مزودة بمحرك توربيني بسعة 2 لتر وعزم 250 حصانا، وأخرى أقوى بقليل بمحرك بنفس السعة قادر على توليد عزم 275 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

ستزود هذه السيارات بأنظمة أمان تمنع اصطدامها بالمركبات أو المارة على الطرقات، وأحدث أنظمة الملتيميديا والكاميرات والصوت، والعديد من وسائل الرفاهية للركاب والسائق.