يتعرض بعض قائدي السيارات لمواقف خطيرة؛ نتيجة تعرض الإطارات المطاطية لسياراتهم للانفجار، أثناء سيرهم على الطريق، سواء لارتفاع درجات الحرارة أو تلف تلك الإطارات، وتنتج العديد من الحوادث جراء هذا الأمر، ويقع الضحايا على إثرها.
ومعظم تلك الحوادث تتطور؛ بسبب عدم التصرف السليم، وحُسن التعامل مع السيارة التي تتعرض لانفجار أحد إطاراتها أثناء سيرها، خاصة على السرعات العالية، ولذلك في هذا الموضوع ستعرض لك أنسب الحلول والتصرفات التي يجب عليك اتباعها، إذا تعرضت لهذا الموقف.
أولاً: إذا فوجئت بانفجار أحد إطارات السيارة، إياك أن تقوم بالضغط على مكابح السيارة، أو استخدام مكابح اليد؛ وذلك لأن استخدام المكابح في تلك الحالة يفقد السيارة توازنها، ويؤدي إلى انقلابها على الفور، لا قدّر الله.
ثانياً: عليك بالتمسك بعجلة القيادة حتى تسيطر على اتجاه السيارة، وتبدأ في العمل على تقليل سرعة السيارة بتقليل السرعات من خلال ناقل السرعات "الفيتيس" في حالة السيارة المانيوال، أما إذا كانت سيارتك من نوع الأوتوماتيك، فحاول أن تبدأ في تقليل السرعة باستخدام مثبت السرعة، أو النزول بسرعات الفيتيس الإستبترونيك.
ثالثاً: عند تمكنك من السيطرة على السيارة، ووصول السيارة لسرعة أقل من 50 كم، هنا يمكنك الضغط على المكابح بحذر؛ حتى لا تفقد السيطرة على السيارة.
رابعاً: أهم خطوة، إياك أن تتوتر وتفقد صبرك، وعليك بالإمساك بعجلة القيادة جيداً، وخاصة وقت الضغط على المكابح.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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