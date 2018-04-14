يتعرض بعض قائدي السيارات لمواقف خطيرة؛ نتيجة تعرض الإطارات المطاطية لسياراتهم للانفجار، أثناء سيرهم على الطريق، سواء لارتفاع درجات الحرارة أو تلف تلك الإطارات، وتنتج العديد من الحوادث جراء هذا الأمر، ويقع الضحايا على إثرها.

ومعظم تلك الحوادث تتطور؛ بسبب عدم التصرف السليم، وحُسن التعامل مع السيارة التي تتعرض لانفجار أحد إطاراتها أثناء سيرها، خاصة على السرعات العالية، ولذلك في هذا الموضوع ستعرض لك أنسب الحلول والتصرفات التي يجب عليك اتباعها، إذا تعرضت لهذا الموقف.

أولاً: إذا فوجئت بانفجار أحد إطارات السيارة، إياك أن تقوم بالضغط على مكابح السيارة، أو استخدام مكابح اليد؛ وذلك لأن استخدام المكابح في تلك الحالة يفقد السيارة توازنها، ويؤدي إلى انقلابها على الفور، لا قدّر الله.

ثانياً: عليك بالتمسك بعجلة القيادة حتى تسيطر على اتجاه السيارة، وتبدأ في العمل على تقليل سرعة السيارة بتقليل السرعات من خلال ناقل السرعات "الفيتيس" في حالة السيارة المانيوال، أما إذا كانت سيارتك من نوع الأوتوماتيك، فحاول أن تبدأ في تقليل السرعة باستخدام مثبت السرعة، أو النزول بسرعات الفيتيس الإستبترونيك.

ثالثاً: عند تمكنك من السيطرة على السيارة، ووصول السيارة لسرعة أقل من 50 كم، هنا يمكنك الضغط على المكابح بحذر؛ حتى لا تفقد السيطرة على السيارة.

رابعاً: أهم خطوة، إياك أن تتوتر وتفقد صبرك، وعليك بالإمساك بعجلة القيادة جيداً، وخاصة وقت الضغط على المكابح.