أطلقت شركة مازدا اليابانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، الجيل الحالي من مازدا 3 في الأسواق منذ عام 2014، حيث تمتاز هذه الهاتشباك بتقديمها تجربة قيادة ديناميكية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن هذه السيارة مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة.
ومن المنتظر تدشين مازدا 3 الجديدة كليًا في معرض لوس أنجلوس في نوفمبر القادم، وسيتم عمل العديد من التطويرات على كفاءة وأداء الجيل الرابع من هذه الهاتشباك.
وسيكون تصميم هذه السيارة مستوحى من الطراز الاختباري Kai الذي كشفت عنه مازدا في معرض طوكيو للعام الماضي.
وقال كيفن رايز، مدير تصميم مازدا في أوروبا، إن مازدا معروفة أنها لا تصنع طرازات اختبارية دون أن تستوحي منها تصميمًا لسياراتها، وأن طراز Kai الاختباري سيتم اقتباس الكثير منه في الموديلات القادمة.
وسيكون الجيل الجديد من مازدا 3، الأول من نوعه الذي يتم تصميمه على قاعدة العجلات الجديدة للشركة SkyActiv، حيث سيستمدّ قوّته من محرّك SkyActiv-X سعة 2 لتر، الذي يأتي قياسياً بتقنية التحكّم في الإشتعال بالضغط SCCI.
ومن المتوقع أن يولد محرك هذا الجيل قوة في حدود 187 حصان مع عزم دوران 169 رطل-قدم، بالإضافة إلى أنّها ستتوفر بأي من المحرّكين الأرخص في السعر SkyActiv-D أو SkyActive-G.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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