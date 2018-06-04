أطلقت شركة مازدا اليابانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، الجيل الحالي من مازدا 3 في الأسواق منذ عام 2014، حيث تمتاز هذه الهاتشباك بتقديمها تجربة قيادة ديناميكية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن هذه السيارة مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة.

ومن المنتظر تدشين مازدا 3 الجديدة كليًا في معرض لوس أنجلوس في نوفمبر القادم، وسيتم عمل العديد من التطويرات على كفاءة وأداء الجيل الرابع من هذه الهاتشباك.

وسيكون تصميم هذه السيارة مستوحى من الطراز الاختباري Kai الذي كشفت عنه مازدا في معرض طوكيو للعام الماضي.

وقال كيفن رايز، مدير تصميم مازدا في أوروبا، إن مازدا معروفة أنها لا تصنع طرازات اختبارية دون أن تستوحي منها تصميمًا لسياراتها، وأن طراز Kai الاختباري سيتم اقتباس الكثير منه في الموديلات القادمة.

وسيكون الجيل الجديد من مازدا 3، الأول من نوعه الذي يتم تصميمه على قاعدة العجلات الجديدة للشركة SkyActiv، حيث سيستمدّ قوّته من محرّك SkyActiv-X سعة 2 لتر، الذي يأتي قياسياً بتقنية التحكّم في الإشتعال بالضغط SCCI.

ومن المتوقع أن يولد محرك هذا الجيل قوة في حدود 187 حصان مع عزم دوران 169 رطل-قدم، بالإضافة إلى أنّها ستتوفر بأي من المحرّكين الأرخص في السعر SkyActiv-D أو SkyActive-G.