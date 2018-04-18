أكدت فولفو أنها تركز حالياً على تحويل أسطولها بالكامل إلى سيارات هجينة وكهربائية بدلاً من العمل على سيارات جديدة كلياً، وذكرت أن هذه الخطوة هو من ضمن خطة الشركة إلى تحويل أسطول الشركة بالكامل إلى سيارات بمحركات كهربائية أو هجينة في العام 2020.
الشركة السويدية ذكرت أنها تسعى بأن تكون 25% من مبيعات سيارات في العام 2025 هي لسيارات كهربائية بالكامل، وذكرت أن أول سيارة ستحظى بفئة كهربائية بالكامل هي XC40، وأكدت فولفو في حديثها أن سياراتها الكهربائية قادرة على قطع مسافة 500 كم في شحنة كهربائية واحدة.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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