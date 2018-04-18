أكدت فولفو أنها تركز حالياً على تحويل أسطولها بالكامل إلى سيارات هجينة وكهربائية بدلاً من العمل على سيارات جديدة كلياً، وذكرت أن هذه الخطوة هو من ضمن خطة الشركة إلى تحويل أسطول الشركة بالكامل إلى سيارات بمحركات كهربائية أو هجينة في العام 2020.

الشركة السويدية ذكرت أنها تسعى بأن تكون 25% من مبيعات سيارات في العام 2025 هي لسيارات كهربائية بالكامل، وذكرت أن أول سيارة ستحظى بفئة كهربائية بالكامل هي XC40، وأكدت فولفو في حديثها أن سياراتها الكهربائية قادرة على قطع مسافة 500 كم في شحنة كهربائية واحدة.